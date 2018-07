Zápas basketbalové kvalifikace přinesl bitku a 13 vyloučení

Utkání asijské části kvalifikace o mistrovství světa basketbalistů mezi Filipínami a Austrálií bylo předčasně ukončeno poté, co ve třetí čtvrtině došlo k hromadné rvačce mezi hráči, do níž se zapojila i lavička Filipín a organizátoři. Jeden z nich dokonce hodil po hráči Austrálie židli. Výsledkem bylo 13 vyloučených, přičemž Filipíny neměly dostatek hráčů, aby mohly v zápase pokračovat. Australané vyhráli 89:53 a zajistil si prvenství ve skupině i nejlepší výchozí pozici do další fáze.