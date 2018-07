Los přidělil házenkářům Karviné v Poháru EHF soupeře ze Skopje

15.7.

Mistrovství Evropy basketbalistek do 20 let - divize B v Rumunsku: Finále: ČR - Bělorusko 68:47 (22:13, 34:23, 53:38). Nejvíce bodů: Vitulová 18, Voráčková 12, Hošková 11 - Vasilejkovová 15. Český tým si už postupem do finále zajistil návrat do elitní divize.