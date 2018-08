Jsme nováčkem v evropské klubové rodině, cení si trenér Růžička úspěchu basketbalistů Svitav

Po nejlepší sezóně v historii klubu se basketbalisté BK Svitavy chystají nejen na ligové boje v nejvyšší soutěži, ale i na premiérový vstup do pohárové Evropy. Trenér Lubomír Růžička má k dispozici oproti jaru i poněkud obměněný kádr, který by se měl sehrát během série jedenácti zápasů s kvalitními soupeři. „Jsme nováčkem v evropské klubové rodině. Je to závazek i výzva,“ říká kouč k náročnému programu na prahu nové sezóny v rozhovoru pro Sport.cz.

Jak s odstupem několika měsíců hodnotíte minulý ročník v podání svitavského basketbalu?

Čtvrté místo v lize bylo vyústěním toho, že se nám vůbec poprvé podařilo přejít přes první kolo play off. Pak jsme bojovali dokonce o bronz, od něhož nás dělilo jediné vítězství v soubojích o třetí příčku s Pardubicemi. Ve Final Four Českého poháru jsme v domácí hale obsadili třetí pozici. Navíc klub zvládl turnaj i po organizační stránce. Je to závazek i výzva směrem do příští sezóny. Už se připravujeme s kádrem, který je ze třetiny jiný než loni. Měli jsme ale dobré reference na nové hráče a věřím, že znovu vytvoříme konkurenceschopný tým.

Kterého odchodu nejvíc litujete?

Luboš Stria ukončil v sedmatřiceti letech hráčskou kariéru. Je to přirozený vývoj s tím, že už do minulé sezóny šel s vědomím, že bude jeho rozlučkou s vrcholovým basketbalem.

A co cizinci?

U nich musí být v souladu výkon, kvalita, cena. Nemáme bezednou studnici peněz, abychom hráče přepláceli. U některých jsme nemohli vyslovit spokojenost s jejich výkonností nebo zdravotním stavem. Chyběli, když bylo potřeba, aby byli zdraví. Roseboro a Smithson scházeli kvůli zranění dvacet procent sezóny. Nebyly jim prodlouženy smlouvy. Kerr měl opci, ale při individuální přípravě s Americe si zranil kotník, se kterým dvakrát laboroval. Jeho kontrakt tzv. zamrzl, a uvidíme, jakým způsobem se dá do kupy.

Jaká je svitavská strategie při doplňování kádru?

Byli jsme v kontaktu s českými hráči, které sledujeme a zároveň jsme se už před rokem snažili budovat tým s vizí. Z postu třetího rozehrávače se Eda Kotásek dokázal přetavit z juniorské kategorie na místo druhého rozehrávače za Romanem Markem. Nyní jsme přivedli třetího rozehrávače Marka Welsche do role, jakou měl předtím Kotásek.

Marek Welsch je synovcem slavného Jiřího Welsche, který letos uzavřel v Pardubicích svou bohatou kariéru. Zaznamenáváte velké ohlasy na přítomnost jména Welsch v kádru Svitav?

V klubu to nikdo neřeší, spíš lidé okolo. Jirka a Marek Welschové mají každý jiné herní atributy. Jiří byl dvoumetrovým rozehrávačem, Marek je menšího vzrůstu. Jsme domluveni na roční spolupráci, protože mladý Welsch chce při basketbalu vystudovat vysokou školu, což je v evropských šířkách a končinách velmi složité. Ale zámořská NCAA umožňuje skloubit basketbal se studiem.

Zajímavou akvizicí je jistě i Matěj Svoboda.

Pojí mě s ním společné angažmá v Nymburce, odkud se rozhodl jít do Ameriky. Jeho kariéru jsem sledoval. V klubu, kde působil, vyměnili trenéra, který si ho tam přivedl, a jeho role se změnila. Nyní věří naší filozofii a tréninkovému procesu, aby se etabloval do českého špičkového basketbalu. Ve dvaadvaceti letech si odbyl i premiéru v české reprezentaci.

Představíte ve Svitavách i nové zahraniční hráče?

Kerra nahradil O'Brien. Měl dobrá čísla ve finské lize. Přivedli jsme Woodse, protože se nám líbily jeho přístup a energie, jakou rozdával v dresu Ostravy.

Svitavy mají před sebou výjimečnou událost v podobě vstupu do předkola FIBA Europe Cupu. Co říkáte na soupeře z Istanbulu?

Čtvrté místo v lize nám zaručilo právo startu v této soutěži, takže jsme absolutním nováčkem v evropské klubové rodině. Při losování jsem si přál švédské Södertälje nebo polskou Radom. Nechtělo se mi na Ukrajinu. Několikrát jsem tam letěl a spoje jsou pořád ještě všelijaké. A BBSK Istanbul? První zápas hrajeme doma 20. září. Je příjemné a kuriózní, že Svitavy poté nastoupí v odvetě ve městě s patnácti milióny obyvatel. Turecký klub, který skončil na jedenáctém místě tamní ligy, bude pochopitelně favoritem.