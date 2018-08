Volejbalisté si v přípravě poradili s účastníkem MS Tuniskem

Během srpnové přípravy se k reprezentačnímu A týmu připojili z úspěšného výběru do 20 let Šotola, Piskáček, Srb, Polák, Horák, Svoboda, Šulc a Kunc a šest z nich si dnes proti Tunisku zahrálo.

"Snažili jsme se do utkání vložit prvky, na kterých jsme měsíc pracovali. Dá se říci, že se nám to dařilo. V prvních třech setech jsme byli agresivnější na servisu a lepší obranou jsme soupeře přehráli. V nadstavbových dvou setech dostal příležitost i zbytek lavičky a utkání jsme dotáhli do vítězného konce 4:1," řekl kouč Michal Nekola.

Páteční i sobotní zápas začnou v Jablonci opět v 17 hodin.