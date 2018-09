Lídrem basketbalistů USK Praha má být americký pivot Holden

"Z toho, co o něm víme, má skvělé atletické předpoklady. Stále je to mladý hráč, který se bude rozvíjet, to je pro nás důležité," řekl nový trenér USK Chorvat Dino Repeša. "Merrill je pivot menšího vzrůstu, ale je velmi atletický nad obroučkou, dokáže i střílet z delší vzdálenosti," uvedl na adresu 203 centimetrů vysokého basketbalisty v tiskové zprávě.

Holden chce hrát v mladém mužstvu USK vůdčí roli. "Můj cíl je být lídrem a pomoct týmu do horní poloviny tabulky. Máme mladý a talentovaný tým. V rozhodování, kde budu hrát, mi pomohla i skutečnost, že trenér Repeša přišel k Sovám z Euroligy a měl možnost pracovat s těmi nejlepšími. Je to chytrý trenér a má dobré vize, které tento tým dostanou daleko," připomněl Repešovo působení ve funkci asistenta v Cedevitě Záhřeb.