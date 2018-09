Výpadek v závěru připravil basketbalisty o výhru nad Tureckem

Svěřencům trenéra Ronena Ginzburga tentokrát chyběl lehce zraněný Blake Schilb, přesto byli po většinu utkání lepší a přehrávali turecký tým, hrající v nejsilnějším složení i s třemi hráči z NBA včetně Ersana Ilyasovy, který v zámoří strávil už deset sezón.

Jenže v poslední desetiminutovce se český tým z palubovky vytratil, Turci získali velké střelecké sebevědomí a zejména Cedi Osman, hráč Clevelandu, táhl šňůru 18:0, znamenající obrat.

Osman nastřílel 24 bodů stejně jako americká posila Turků Scottie Wilbekin, nejužitečnější hráč Eurocupu. Na české straně byl nejlepší s 18 body Patrik Auda. Vojtěch Hruban přidal 15 bodů a Jan Veselý 14 bodů a deset doskoků.

"Prvních 25 až 30 minut jsme hráli skvěle. Pak jsme ale podlehli jejich agresivitě. Dělali jsme chyby a oni mají hráče z NBA, kteří umí trefovat velké střely. Dopadlo to takhle, ale hráli jsme proti opravdu skvělému týmu," řekl po utkání trenér Ginzburg.

Češi stejně jako v pátečním duelu s Itálií předvedli velmi dobrý vstup do zápasu. Zejména na Veselém bylo vidět, že se chce vytáhnout proti zemi, kde působí ve Fenerbahce. Prosazoval se netradičně střelbou ze střední vzdálenosti.

Celkově Češi dobře útočili i bránili, když soupeři za prvních pět minut dovolili jediný koš, a už v první čtvrtině si tak vypracovali náskok 16 bodů. Dařilo se mimo jiné Audovi, který dal za první desetiminutovku devět bodů.

Do druhé části ale Turci nastoupili s výrazně zlepšenou obranou a snížili na sedm bodů. Pak však zavelel Jaromír Bohačík nájezdem s faulem a trojkou, Češi se opět chytli a utekli soupeři na 23 bodů.

Ve druhé půli ale Turci využili absence Veselého kvůli faulům, nasadili nízkou sestavu a jejich hvězdy Ilyasova a Osman trojkami vrátily tým do zápasu. Důležité české body ale zaznamenal Auda a udržel dvouciferný náskok před poslední čtvrtinou.

Nakonec ale Turci přeci jen dokonali obrat. Nápor odstartoval důrazem pod košem Semih Erden, který rozhodil českou obranu i útok. Štafetu pak převzal Osman, který ukazoval, co se za rok naučil od LeBrona Jamese, a těžkými trojkami přes obránce táhl šňůru 18:0.

"Oni na nás vlétli, byli velmi agresivní, měli jsme hodně ztrát a oni z toho dávali trojky. Byli ve velké euforii," popisoval Bohačík. "Povedlo se nám dobře začít a odehrát dobrou první půlku. Pak ale Turci hodně presovali, dávali těžké střely a vrátili se do zápasu. My jsme té jejich agresivitě podlehli a nebyli jsme schopni ustát jejich nápor. Oni navíc trefili úplně všechno," dodal Auda.

Češi už nenašli recept na zastavení rozjetých Turků a poslední čtvrtinu prohráli 10:33, což je stálo celý zápas, který byl generálkou na čtvrteční duel kvalifikace mistrovství světa s Ruskem v Pardubicích.

"Asistent Petr Czudek mi říkal, že by to do utkání s Ruskem naopak mohlo týmu pomoci, ale já bych preferoval spíše výhru. Ale musíme přijmout porážku. Byl to jen přípravný zápas, po jeho většinu jsme hráli skvělý basketbal a to si z toho musíme vzít. V závěru už nám došla síla, možná proto, že jsme hráli dva zápasy ve dvou dnech," dodal Ginzburg.