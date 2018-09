Satoranský větří neopakovatelnou šanci

„Jsem si říkal, že když je těch padesát let od invaze, mohli bychom to právě Rusům natřít. V srpnu na Václavském náměstí při koncertu připomínajícím začátek okupace mi přišlo, že by při duelu s Ruskem mohla být správně žhavá atmosféra," uvažuje Satoranský.

Možná padne i návštěvnický rekord na českou reprezentaci mužů, který čítá 6486 diváků sledujících před 13 lety v O2 areně zápas s Polskem. „Snad bude plné hlediště. Uvidíme, jak budou fanoušci nabuzení, ale uvidí super basket a snad i naši výhru," věří Satoranský a odkývá i myšlenku asistenta Czudka, že jde o zápas dvacetiletí.

Zářijové okno chtějí využít

Národní tým nehrál na MS od roku 1982, nyní by mu po skvělé první části kvalifi kace mohly postup přinést dvě výhry ze šesti utkání. Satoranský by je rád pomohl získat už dnes proti Rusku a v neděli na horké půdě v Bosně a Hercegovině. „Úspěch doma by nás mentálně posunul jinam i pro zápas v Sarajevu. Zářijové okno je jediná možnost, kdy můžeme být v plné síle, tak to musíme využít," míní jediný český hráč v NBA.

Příští týden se Satoranský už vydá do Washingtonu a na listopadové a únorové pokračování kvalifi kace k dispozici nebude. V té době by už u kolonky mistrovství světa měl rád napsáno: splněno. „Jinak budu v zámoří děsně trpět," říká.

Přitom o MS dřív ani nesnil. „V basketu se mi to zdálo pro Česko nedosažitelné. Teď ale máme šanci, která se nemusí jen tak opakovat," tvrdí Satoranský, jenž by měl spolu s pivotem Veselým pozvednout národní tým. „Honzovou největší předností je energie. Když zasmečuje, tak to nakopne tým a vyhecuje i diváky," míní Sa to ranský, ale nechce utlumit vliv dalších reprezentantů. „Je na nás dvou, abychom se zapojili co nejlépe, ale také ponechali zodpovědnost klukům, kteří ji měli dosud."