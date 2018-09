Basketbalisté Svitav se chystají na vstup do evropského poháru

Zápas s Opavou (72:71) byl generálkou na vstup do předkola FIBA Europe Cupu s tureckým BBSK Istanbul, který se hraje ve Svitavách už 20. září. „Chtěli jsme si ověřit nejen sportovní formu, ale i organizační schopnosti klubu po všech stránkách před ostrým startem do evropských pohárů," vyzdvihl Růžička přínos utkání s druhým celkem minulého ročníku Kooperativa NBL.

Svitavský kádr je složen ze zkušených borců, k nimiž se přiřazují talentovaní hráči. „I když je na konkrétní úvahy o ligových ambicích brzy, je naším záměrem skončit po základní části do šestého místa a v play off se vyhnout prvnímu a druhému celku tabulky. Ostatní celky bývají vyrovnané a může se stát cokoliv. Především si přeji, aby ve Svitavách byla při basketbalu plná hala a aby hráčům vydrželo zdraví," nastiňuje trenér.

Růžička pečlivě sleduje dění i v dalších ligových klubech. „Překvapil mě odchod Pavla Houšky z Děčína do Ústí nad Labem. Událostí je i přestup českého reprezentanta Lukáše Palyzy z polských Gliwic do BK Olomoucko. Je to jeden z nejkvalitnějších střelců. Jan Švandrlík po pěti letech v Americe a čtyřech sezónách ve Španělsku přichází do Opavy. A jsem rád, že do Svitav přišel Matěj Svoboda, někdejší hráč Nymburka. Každé léto se děje pod basketbalovými koši něco zajímavého," tvrdí trenér.

Svitavský kouč kvituje fakt, že východočeský basketbal bude mít v nejvyšší soutěži mužů už tři klubové zástupce. Kromě Svitav a Pardubic i celek z Hradce Králové. „Pro zdejší region je to velice dobře. A jsem za to rád. Už proto, že liga v Hradci Králové může být lákadlem pro mladé hráče. A navíc tamní tým trénuje můj kamarád Luboš Peterka, který mi kdysi dělal asistenta u mládeže v Pardubicích," usmál se Růžička.