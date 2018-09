Úspěch reprezentace je impulsem i pro ligu, říká ústecký trenér Pištěcký

Skvělý úspěch české reprezentace v kvalifikaci o postup na mistrovství světa je velkým impulsem i pro tuzemské ligové kluby a vynikající pozvánkou na blížící se start Kooperativa Národní basketbalové ligy. Pozitivně to vnímá také trenér BK Sluneta Ústí nad Labem Antonín Pištěcký. Jeho svěřenci začnou novou sezónu tak jak skončili minulý ročník nejvyšší soutěže. Tedy zápasem s Pardubicemi.

Příprava rychle utekla a znovu se hlásí o slovo ligové i mezinárodní zápolení. Jak se vám zamlouvá zápasový kalendář na konci září?

Vyšlo to tak, že si hned v prvním utkání připomeneme jarní play off. V něm jsme až v sedmé čtvrtfinálové bitvě podlehli Pardubicím a sezóna pro nás skončila. Teď přivítáme tohoto soupeře už ve středu 26. září ve vůbec prvním duelu nové ligové sezóny kvůli následnému startu Pardubic v kvalifikaci o Ligu mistrů. Předehrávku bereme jako křest ohněm. Pak jedeme do Prahy na USK.

Můžete nastínit ústecké ambice proti Pardubicím?

Už tím, že budou hrát evropské poháry, patří mezi kandidáty i na ligové medaile. Vím, že pozměnili tým a budou mít čtyři nové cizince. Ve finiši přípravy se snažíme, abychom byli doma úspěšní. Na ústecké palubovce můžeme porazit i tohoto soupeře, ale trošku něco jiného to asi bude ve srovnání s Nymburkem.

Mnohonásobný mistr bude jistě znovu hlavním favoritem a tahákem pro fanoušky v místech, kam přijede. Jak to berete?

Fakt, že Nymburk má kromě kvalitních cizinců i sedm českých reprezentantů, kteří uspěli v kvalifikaci o světový šampionát, zvyšuje kredit celé soutěže. Pro basketbal jen dobře.

Zůstaňme u Ústí. Jste spokojený s hráčským kádrem?

Vážím si toho, že jsme byli schopni udržet pětici kvalitních českých hráčů, navíc přišel Pavel Houška z Děčína. Zůstává Američan Svejcar a do Ústí se vrátil Thompson, který už s námi hrál. Získali jsme dva nové cizince Wisseha a Lockeho. Oba mají už zkušenosti s Evropou, ale ne s českou ligou. I to by mohlo být přínosem pro naše zápasy v Alpen Adria Cupu proti celkům z polské, rakouské a slovinské soutěže.