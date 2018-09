Jsem zmatená ryba, ale plavu, říká jediná posila opavských basketbalistů

Pouze jediný basketbalista rozšířil před sezónou českou partu v Opavě. Dres úřadujícího vicemistra bude oblékat člen širšího reprezentačního výběru Jan Švandrlík. „Opava se mi líbila především proto, že je to parta českých kluků a je tu dobrý trenér, krásná hala a skvělí fanoušci," vypočítával přednosti slezského týmu 24letý bývalý hráč Lokomotivy Plzeň. Opava sezónu začne ve neděli 30. září doma proti Kolínu (18 hodin).

Jak vnímáte to, že jste jediná posila Opavy?

Je to takové, že se snažím co nejvíce zapadnout, což je trošku těžší, protože jsou tady všichni na sebe hrozně zvyklí. Znají se poslepu, někteří spolu hrají odmala. Takže v tom ještě trochu plavu a snažím se to doladit a zapadnout.

Je výhoda, že se Opava prakticky nemění?

Určitě ano. Na hřišti je to hodně vidět. Ale je to trošku nevýhoda pro mě, že jsem jediná zmatená ryba na hřišti. Snad to bude v pohodě. Některé kluky znám například z reprezentace. Proto doufám, že jsem už trochu zapadl a mají mě trošku rádi (smích).

Jste z Plzně. To je pěkný kus cesty. Od patnácti jste v cizině, hrál jste ve Španělsku, Spojených státech. Blíž domovu vás to netáhlo?

Máma byla trošku naštvaná, že když jsem se rozhodl vrátit, tak jsem si zase vybral nejvzdálenější město, kde se liga hraje. Ale to už tak ke mně patří, rád si zacestuji.

Opava obhajuje stříbrné medaile, bude hrát v Lize mistrů. Bude to zajímavá sezóna?

Určitě a bude taky pořádně náročná a dlouhá. Ale moc se na to těším. Jsem takový cestovatel, takže si tu Ligu mistrů plnou cestování užiju.

Jste i širším kádru reprezentace. Vnímáte návrat do české ligy jako šanci zabydlet se v ní pevněji a zabojovat o nominaci na mistrovství světa?

No, chvíli jsem v ní pobyl, ale kluci teď udělali obrovský úspěch (reprezentace postoupila na mistrovství světa do Číny 2019 - pozn. aut.) a jsou taková ucelená parta. Myslím, že to i proto není úplně na pořadu dne. Ale budu se samozřejmě snažit a bojovat o své místečko. Ale rozhodně to nebude jednoduché. Uvidíme.

V posledním přípravném utkání proti Handlové jste se uvedl třemi úspěšnými trojkovými pokusy. Není vaše místo spíše pod košem?

Já sám nevím, co vlastně jsem. Jestli pivot, nebo křídlo (smích). To, že umím i trojky je ale myslím docela výhoda. Velcí hráči na to nejsou zvyklí, nevylezou za mnou na perimetr a můžu využít momentu překvapení a něco tam poslat. A občas tam i něco padne.