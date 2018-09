Novým kapitánem ostravských volejbalistů bude stavební mistr

Znovu dostat tým do vyřazovacích bojů. To je úkol pro trenéra ostravských volejbalistů Jana Václavíka, kterého čeká druhá sezóna na pozici hlavního trenéra. Splnit zadání ale nebude snadné. Tým, který v minulém ročníku volejbalové extraligy obsadil sedmé místo v základní části a následně vypadl ve čtvrtfinále 1:3 na zápasy s favorizovaným Libercem, se výrazně proměnil. „Nebude to snadná sezóna, ale dostat se do play off je minimum, které chceme," řekl jeden z klubových šéfů Tomáš Dvořák.