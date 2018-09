Pětatřicetiletý americký pivot je v zámoří skutečně zvučným jménem. Šestkrát byl nominován do Utkání hvězd. V roce 2003 byl Stoudemire zvolen nováčkem roku a v roce 2007 byl vybrán do nejlepší pětky sezony spolu s Dirkem Nowitzkým, Timem Duncanem, Kobem Bryantem a Stevem Nashem. Až za nimi skončil LeBron James. Také byl čtyřikrát ve druhé nejlepší pětce ligy.

V roce 2005 dovedl Phoenix až do semifinále NBA, když měl v play off průměr 29 bodů na zápas. V sedmi sezonách překonal průměr 20 nastřílených bodů na utkání. Po přestupu z Phoenixu do New Yorku ale jeho kariéra začala postupně upadat; štěstí zkusil ještě v Dallasu a Miami, kde sezonu 2015/16 zakončil s průměrem už jen šesti bodů na utkání.

Poté se rozhodl pro přesun do Evropy, a jelikož byl v roce 2013 jedním z investorů, kteří získali majetkový podíl v Hapoelu Jeruzalém, rozhodl se pomoci tomuto klubu. Součástí kontraktu byla i dohoda o tom, že Stoudemire prodá své podíly většinovému vlastníkovi Orimu Allonovi.

Stoudemire dovedl Hapoel k izraelskému titulu, druhému v historii klubu, a následně oznámil konec kariéry. Pohyboval se ale kolem basketbalu 3x3 a nakonec se rozhodl pod koše opět vrátit. A jelikož měl ještě na rok platnou smlouvu v Hapoelu, klub dnes oznámil pokračování spolupráce.

Je tak možné, že se Stoudemire představí 22. ledna příštího roku v Praze na Královce, kde bude Nymburk hrát zápas s Hapoelem. V Izraeli je duel naplánován na 7. listopad. Ve skupině jsou ještě AEK Atény, Bamberg, Fuenlabrada, Dijon, Lietkabelis Panevežys a kvalifikant.