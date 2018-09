Obhajoba stříbra a Liga mistrů. Hlavně nebýt trapný, říká trenér Opavy Petr Czudek

„Je to pořádná porce a pozměnili jsme kvůli tomu i přípravu. Obvykle odehrajeme tak dvanáct přípravných zápasů. Tentokrát jsme jich měli šest. Nechtěli kluky moc zatěžovat, navíc máme jen jednoho nového hráče (Jan Švandrlík - pozn. aut.), tak by ta souhra měla naskočit rychleji, než kdyby byla půlka týmu nová," přiblížil kouč BK Opava Petr Czudek.

To ale neznamená, že by přípravné období bylo ale méně náročné. „Snažili jsme se do nich co nejvíce nacpat fyzičku. I do zápasů šli v zátěži. Až poslední dvě utkání (Gliwice 91:72 a Handlová 82:81) měly být takové, jak by to mělo vypadat," přiblížil Czudek.

Přes dvě výhry ale spokojený nebyl. „Něco tomu ale chybělo. A děláme hloupé chyby. To mě docela trápí," přemítal Czudek, který z důvodu pracovního vytížení u české reprezentace mužů velkou část přípravy s týmem neabsolvoval. „I tím byla ta příprava zvláštní. Kryštof (Vlček, asistent trenéra) tu porci ale zvládl velmi dobře. Kluci odtrénovali, co měli. Jen jsem si myslel jsem, že ta souhra, hlavně v obraně, naskočí rychleji," upozornil Czudek, jenž by rád na loňskou úspěšnou sezónu plynule navázal.

„Bylo by super, kdybychom zopakovali finále, ale těch týmů, které mají chuť si zahrát první čtyřku je hodně a jsou silnější. Doufám, že dobře odstartujeme a budeme mít stejný hlad jako oni aby po hodech nepřišla s..čka, jak se říká," pousmál se bývalá reprezentační rozehrávač.

Ligovou soutěž odstartuje Opava v neděli domácím utkáním proti Kolínu (18 hodin). První zápasy Ligy mistrů ji čeká 10. října doma proti úspěšnému týmu z předkola. Dalšími soupeři Slezanů budou ve skupině B španělské Tenerife, italské Benátky, německý Bonn, řecká Soluň a izraelský Holon. Dva zbylé týmy vzejdou z kvalifikace.

Cizinec v Opavě? Nejsou peníze

Opavský výběr posílil pouze 24letý reprezentant Jan Švandrlík, který se do Česka vrátil po čtyřech letech v zámoří. Bude to na nezvyklou porci utkání stačit? „Každý trenér si přeje posil více, ale tenhle tým si Ligu mistrů vybojoval, tak ať si ji zahraje. Uvidíme, co to s námi udělá. Když se nikdo nezraní, tak to zvládneme. Klepu to na zuby, protože pak by byla situace vážná. Těch zápasů je fakt hodně. Máme tam čtyři týdny úterý, čtvrtek, sobota, to bude hodně náročné a hlava může zradit. Nemáme s tím zkušenosti, nevím, jak budou kluci vypadat po patnácti hodinách cesty autobusem z Bonnu," připustil opavský trenér, že velké ambice v Lize mistrů Opava nemá. Hlavním úkolem bude obstát. „Věřím, že basketbal umíme a soupeři nám to neznechutí. Nechceme být v Evropě trapní," vtipkoval Czudek.

Náročnost sezóny donutila opavské vedení uvažovat, zda po letech neangažovat zahraniční hráče. „Kupovat někoho, kdo je na stejné úrovni jako kluci, nemá smysl. A na hráče, který by byl lepší než naši čeští kluci a tým by táhl na hřišti i mimo něj, nemáme peníze," přiznal Czudek.