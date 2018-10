V házenkářském šlágru Kopřivnice remizovala s Karvinou

Týden po nečekaném domácím debaklu od Frýdku-Místku prohrála pražská Dukla v Hranicích 27:28 a stále má v nové sezoně na kontě jediné vítězství. Soupeř zatím pravidelně střídá domácí úspěchy s nezdary v halách soupeřů a před vlastními diváky do třetice naplno bodoval.

Domácí ještě do poločasové přestávky zlikvidovali pětigólový náskok šampionů z předminulé sezony, sami po změně stran ztratili čtyřbrankovou výhodu. Od stavu 22:22 ale třemi góly za sebou znovu odskočili a v dramatické koncovce v oslabení těsnou výhru uhájili i díky poslednímu zákroku brankářské opory Josefa Kučerky. Šesti proměněnými sedmičkami se na tom podílel Jiří Mičola, ze hry dal stejně gólů nejlepší klubový střelec Michal Indrák.

"Na začátku utkání jsme se dostali do laufu a fungovalo to. Potom ale Pepa Kučerka předvedl několik důležitých zákroků a my udělali jednoduché technické chyby. V druhé polovině jsme to naopak byli my, kdo se dokázal vrátit do zápasu. Bohužel jsme nezvládli závěr utkání. Předvedli jsme výrazně lepší výkon než s Frýdkem, ale bohužel odjíždíme bez bodů," litoval kouč Dukly Daniel Čurda.

Extraliga házenkářů - 5. kolo: Hranice - Dukla Praha 28:27 (13:12) Nejvíce branek: Indrák 6, Mičola 6/6, Mlotek 5 - Klíma 6/3, Reichl a Jeníček po 5. Litovel - Jičín 21:27 (9:17) Nejvíce branek: Šmíd 4, Piwko 3/1 - Horut 5/5, Krahulec, Kostelecký a Hlava po 4. Kopřivnice - Karviná 32:32 (16:16) Nejvíce branek: Bukovský 8/2, Čadra 7/2, Očkovič 5 - Monczka 12/5, Solák 7.