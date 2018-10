I v Evropském poháru nás čekají kvalitní soupeři, říká pardubický kapitán Nečas

Basketbalisté Pardubic se přes kvalifikační kolo nedostali do Ligy mistrů, ale kromě domácí ligové soutěže a Českého poháru budou startovat v evropském FIBA Europe Cupu. Kapitán družstva Radek Nečas věří v sílu týmu, který by se chtěl prosadit na třech frontách.

Už jste vstřebali vyřazení od ruského Nižního Novgorodu?

Postup do Ligy mistrů by byl velkým úspěchem Pardubic, protože Champions League je elitní soutěží. Bohužel jsme poslední krok neudělali, ale i v Evropském poháru, do něhož jsme byli automaticky zařazeni, nás čeká spousta dobrých zápasů s kvalitními soupeři.

V osmatřiceti letech patříte k nejzkušenějším basketbalistům v českých ligových klubech. Jak se cítíte po fyzické stránce?

Kromě mě má u svého jména ročník narození 1980 i David Machač z Kolína. On je asi o tři měsíce starší, ale beru to tak, že jsem začal svou jedenadvacátou sezónu v ligovém basketbale. V prvních zápasech se mi běhalo dobře.

Pardubice prošly v létě obměnou kádru. Už funguje symbióza v týmu po odchodu opor a zařazení nových hráčů?

Odešlo pět kluků, z toho tři cizinci. Každý z této pětice byl součástí družstva. Kvalita nových zahraničních posil je na vysoké úrovni. A Benjamin, Jackson, Williams a McGaughey předvádějí to, co v nich je, hlavně v útoku. A když jim na obranné polovině hřiště pomůžeme, bude to ještě lepší.

Kdo z nich se může stát osobností Kooperativa Národní ligy?

Kdokoliv. Jejich individuální schopnosti jsou takové, že v každém utkání může střelecky explodovat někdo jiný. To by mohla být jedna z našich největších zbraní.

Pokud jde o sportovní cíle, jaký impuls jste si odnesli z loňského třetího místa v lize?

Každá sezóna je jiná a letos máme jeden z nejsilnějších týmů, co se týče hráčské soupisky. Doufám, že to potvrdíme i na palubovce. Chceme se dostat do finále Českého poháru a pokud možno ho vyhrát. A taky se pokusíme otevřít brány ligového finále. Sezóna bude dlouhá a uvidíme, kam až nás naše úsilí zavede.