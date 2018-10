Ústečtí volejbalisté vedou extraligu. Změny se zatím osvědčují, libuje si šéf klubu Přikryl

Volejbalová extraliga mužů má nečekaného lídra. V čele tabulky je celek SKV Ústí nad Labem a společně s ním má plný bodový zisk už jen druhý tým, favorizované Karlovarsko, obhájce titulu a účastník letošního ročníku Ligy mistrů. „Je to skvělý začátek, letní změny se osvědčují," říká generální manažer ústeckého klubu Miroslav Přikryl v rozhovoru pro Sport.cz. Hájit vedoucí pozici bude Ústí v sobotu na domácí palubovce proti Ostravě.

V extraligovém týmu volejbalistů SKV Ústí nad Labem došlo před sezónou ke změnám v jeho sportovním i trenérském vedení. Co bylo hlavním motivem?

Chtěli jsme trošku přeorganizovat a zmodernizovat dění v klubu, dát tomu mladší tvář. Ale nepovažuji to za kotrmelec. Dosavadní trenér Petr Brom se stal sportovním ředitelem, koučem je Jakub Salon, bývalý hráč Ústí i jiných klubů. Změna vypadá nečekaně, ale takové kroky se dějí běžně ve volejbale a neviděl bych v tom zásadní problém. Zatím se novinky osvědčují. Fakt, že po dvou kolech vedeme tabulku extraligy ale nepřeceňujeme.

Už na začátku extraligy jste představili na palubovce tři nové cizince. Jak jste přistupovali k jejich výběru?

Pro nás je stěžejní, aby existovala rovnováha mezi cenou a herní kvalitou hráče. Musíme to zvažovat a pak z toho vzejde konečné rozhodnutí. Angažovali jsme Brazilce Da Silvu, Kanaďana Wilsona a Albánce Kociho. Tím jsme obměnili z poloviny základní kádr.

Jistě sledujete nejvyšší soutěž i z celkového pohledu. Které příchody českých hráčů do extraligy vás zaujaly?

Samozřejmě je to především přestup bývalého reprezentanta a někdejšího ústeckého a budějovického nahrávače Filipa Habra z Ruska do Kladna. A taky si všímám dalšího nedávného reprezentanta Marka Beera v Karlovarsku. Kdysi dostal extraligovou šanci u nás v Ústí a přes Duklu Liberec se dostal do rakouského Innsbrucku, kde sbíral tituly. A zkušenosti hodlá zúročit v mistrovském celku z Karlových Varů, což je znovu jeden z favoritů ligy.

Jaké jsou ústecké ambice v právě se rozbíhající sezóně?

Nechci nic malovat do vzdušných zámků. Chceme si zachovat a udržet loňskou pozici s účastí v extraligovém play off. Když se povede skloubit vynaložené prostředky s umístěním v tabulce, bude to v pořádku.