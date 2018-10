Pardubice v souboji v neporažených v NBL zdolaly Svitavy

Pardubice rozhodly duel ve Svitavách až v závěrečných čtyřech minutách poté, co domácí snížili na rozdíl jediného bodu. Williams 31 body vyrovnal druhý nejlepší střelecký výkon sezony, když napodobil týden starou bilanci spoluhráče Dwaynea Benjamina z utkání proti Hradci. K tomu přidal devět asistencí a osm doskoků.

V utkání Ostravy s Nymburkem došlo na souboj bratrů Bohačíků. Domácí Petr za 33 minuty hry nasbíral 15 bodů a 10 asistencí, z výhry se však radoval reprezentant Jaromír, který za necelých 18 minut dal 13 bodů.

Opava po úspěšné premiéře v Lize mistrů proti Nanterre zvládla i utkání proti ligovému nováčkovi, i když Hradec Králové vzdoroval hlavně díky dobré střelbě z dálky. "Vítězství nebylo lehké. Hradec ukázal svou ofenzivní sílu a donutil nás hrát do konce v nejsilnějším složení. Zaznamenali 13 trojek s úspěšností téměř padesát procent. Nás drželo ve vedení útočné doskakování, kde jsme soupeře převyšovali," řekl domácí kouč Petr Czudek.

"Museli jsme si v hlavách přehodit výhybku z Ligy mistrů na domácí soutěž. Jsou to hodně rozdílné úrovně ve všech směrech," uvedl opavský pivot Miroslav Kvapil. "Před utkáním jsme si říkali, že nesmíme soupeře podcenit, ale když jsme šli ve druhé čtvrtině do dvouciferného náskoku, tak jsme trochu polevili a to se nám nemuselo vyplatit. Naštěstí to dobře dopadlo," dodal.