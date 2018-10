Makedonci v poháru Karvinou podcenili a tvrdě narazili. Dál jdou Slezané

„Bylo to lehčí, než jsme čekali. Myslím, že nás soupeř v sobotu trochu podcenil. Měli velký problém s naší hrou sedm proti šesti. Bylo to stejné jako v minulém extraligovém play off, kdy jsme hrou bez brankáře dokázali protivníky zaskočit," uvedl trenér Karviné Marek Michalisko.

Karviná hrála obě utkání druhého kola evropského poháru na domácí palubovce. „Tým ze Skopje na to přistoupil, protože si věřil, že přes nás postoupí i tak," vysvětloval karvinský házenkář Michal Brůna. To ale týmu ze Skopje nevyšlo.

„Dokonale jsme domácího prostředí využili. V sobotu nás jejich gólman trochu vychytal, v neděli jsme je měli už osahané, mladší ze sebe shodili nervozitu, že hrají Pohár EHF a dokázali šance proměňovat," popisoval hráč na křídle Jan Zbránek.

Soupeř z Balkánu podle něj trochu doplatil na přehnanou sebedůvěru. „Jsou to Makedonci. Jihoslované, kteří si věří na každého a možná to trochu také rozhodlo. Ale jednoduché ty zápasy nebyly. I když to tak podle výsledků může vypadat. Všichni jsme se stoprocentně koncentrovali a hráli jsme to, co nám naordinoval trenér. Oba zápas byly hodně náročné," přiznal Zbránek.

Ve třetím kole se Karvinští mohou těšit na soupeře zvučného jména. „V osudí budou například německý Kiel, Berlín, Magdeburg, francouzské mančafty, Španělé. Můžeme dostat soupeře hodně zvučného jména. I když dostaneme dánský, nebo švédský tým bude to pro kluky velký zážitek," doplnil trenér Michalisko.