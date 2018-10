Házenkáři Dukly nevyužili se Zubřím pětigólové vedení v poločase

"První poločas jsme odehráli skvěle, bojovali jsme. Bylo to jako noc a den. Ve druhé půli přijdeme na hřiště, jasně jsme si řekli, že musíme zvládnout začátek druhého poločasu, a my ho prohrajeme 6:2. Tam se to určilo. Bohužel jsme dole a musíme to nějak vyřešit," uvedl Čurda.

Jeho svěřenci vyhráli první poločas 11:6, pak však chybami umožnili Zubří srovnat. Ve 42. minutě to bylo 13:13 a pak už žádný z týmů soupeři neodskočil.

V 58. minutě v končící přesilové hře hosté vstřelili gól na 20:21, Dukla v závěru zkusila při hře bez brankáře vyrovnat, ale vítězství Zubří zpečetil gólem do prázdné branky přes celé hřiště Korbel.

"Úplně dobrá házená to nebyla, šlo spíše o trápení z obou stran. Věřili jsme, že i za nepříznivého stavu 6:11 se dá zápas otočit, ale Dukla nám to trošičku ulehčila bojácnější hrou. Tak, jak vyhrávali souboje v prvním poločase, tak pak už do nich tak moc nechodili v tom druhém. Nicméně my jsme šli postupně trpělivou hrou, tentokrát jsme nepanikařili, chytil se nám brankář a získali jsme vítězství, které jsme potřebovali," uvedl trenér Zubří Dušan Poloz, jehož tým je po nevydařeném úvodu sezóny jen jednu příčku před Duklou.

Extraliga házenkářů - 6. kolo: Dukla Praha - Zubří 20:22 (11:6) Nejvíce branek: Klíma 7, Kastner 4, Jeníček, Křístek a Šůstek po 2 - Korbel 7, Zeman 4, Dokoupil 3.