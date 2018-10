Perušič a Schweiner jsou na písku v Las Vegas ve druhém kole play off

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner postoupili na svém posledním letošním turnaji Světového okruhu do druhého kola play off. Česká dvojice v Las Vegas vyhrála dva dramatické třísetové zápasy a skončí nejhůře devátá.

Perušič se Schweinerem se na předchozím rovněž čtyřhvězdičkovém turnaji v Číně dělili o devátou příčku a v Las Vegas bojují o další body do olympijské kvalifikace. Základní skupinu ve čtvrtek rozehráli porážkou 1:2 s Italy Caminatim a Rossim, pak v podobně vyrovnaném duelu zdolali domácí Američany Rosenthala a Budingera 15:13 ve třetím setu, což jim vyneslo postup do play off.

Rosenthal má na kontě řadu triumfů z grandslamů, Budinger však na písek "přestoupil" teprve nedávno po kariéře basketbalisty v NBA. "První set jsme v koncovce zlomili na svou stranu nejtěsnějším poměrem 21:19. Druhý o něco snadněji odevzdali 18:21 a to už šedivějící Andrea (kouč Tomatis) tušil, k čemu se schyluje. Po boji vyhráváme 15:13, čímž postupujeme ze skupiny. Náš italský trenér po dnešku hravě strčí věkem do kapsy Metuzaléma a zítra už bez léků na tlak odmítá i jen vylézt z pokoje," napsali na facebooku čeští volejbalisté.

Postup do osmifinále si pak zajistili díky výhře 2:1 nad nizozemským párem Bouter, Varenhorst. V elitní konkurenci je zatím maximem Perušiče se Schweinerem semifinále z červnového turnaje v Ostravě.