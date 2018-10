Do Opavy míří borci z NBA. Chci vidět odvahu. Benátky si musí výhru zasloužit, nabádá kouč Czudek

Opava má na kontě domácí výhru nad francouzským Nanterre (74:67) a porážku ve Švýcarsku s Fribourgem (79:97). „Čeká nás ještě těžší soupeř než předešlí dva, takže se na to musíme dobře připravit a uvidíme, na co to bude stačit. Postaví se nám aspirant na postup ze skupiny," řekl opavský Luděk Jurečka.

Benátky mají na soupisce i dva hráče se zkušenostmi v NBA. Pod košem řádí Austin Daye, který v nejlepší basketbalové lize odehrál za Detroit, Toronto, Memphis, San Antonio a Atlantu 293 utkání, na rozehrávce bude hru italského týmu dirigovat Julyan Stone, jenž má na kontě 70 zápasů v NBA.

Oblékal dres Denveru, Toronta a v minulé sezóně stihl 23 utkání za Charlotte Hornets. „Ti dva opravdu jsou hráči, kteří Benátky táhnou, ale i ostatní mají velkou kvalitu a nejde se zaměřit jen na tyto dva hráče. Hrozí odevšad a všichni budou na hřišti nebezpeční," upozornil trenér Opavy Petr Czudek.

Bývalý skvělý rozehrávač se po sobotním utkání proti Svitavám na hráče zlobil, že nebyli dostatečně odvážní pod košem. „Pokud nejsme schopni odstavit hráče Svitav, a to říkám s veškerým respektem k nim, tak nyní to bude o třídu výše. Všechno se bude odehrávat u obruče a pokud tam neuděláme svou práci, bude to zlé. Celá pětka na tom musí zapracovat, jinak budeme trapní tak, jak jsme byli ve Fribourgu. A ten nemá tak silné pivoty jako ty týmy první čtyřky," připomněl Czudek.

Přes velkou kvalitu soupeře ale zbraně odhazovat předčasně nehodlá. „Doufám, že se nebudeme bát. Chci vidět odvážný výkon jak v obraně, tak v útoku. Pokud prohrajeme, tak to musí být se vztyčenou hlavou. Soupeř si musí výhru zasloužit ne utkání odehrát na zařazenou dvojku. A kdyby nám to náhodou šlo, tak se o druhou výhru porveme," slíbil Czudek.