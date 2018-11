Basketbalisté Nymburku navštívili dětskou onkologii v Motole

Basketbalisté Nymburku dnes navštívili dětskou onkologii v pražské nemocnici v Motole. S dětmi si povídali, předali jim dárky v podobě suvenýrů a basketbalových míčů a dokonce jednomu pacientovi zazpívali k narozeninám. Klub navíc nemocnici věnoval do dětské herny basketbalový koš, to vše ve spolupráci s nadací Kapka naděje.

"Vdechli jsme život projektu O kapku lepší vstupenka, kdy část z prodeje vstupenek věnujeme na Kapku naděje. A chtěli jsme to dát i do roviny lidské. Proto jsme dnes do nemocnice osobně vyrazili," řekl ČTK člen nymburského vedení Ondřej Šimeček. "Spousta dětí nás znala, mají rádi basket a doufáme, že je budeme moci brzy přivítat na našich zápasech," dodal.

Největší radost dětem přinesl zmenšený basketbalový koš, který přibyl do nemocniční herny. "Děti se přes prvotní stydlivost osmělily a nechtěly přestat střílet na koš. Snad jim to přidá další činnost, kterou se tu mohou zabavit," řekl nymburský kapitán Pavel Pumprla.

"Člověk dopředu neví, co od takové akce čekat, někdy je to takové nucené, ale dnes jsem tím příjemně překvapený. Bylo to opravdu fajn. Může to vypadat jako povinnost, ale pokud i jednomu dítěti vykouzlíme úsměv na tváři, tak to za to stojí," dodal.

Spolupráce s českými basketbalovými mistry potěšila i prezidentku nadace Kapka naděje Vendulu Pizingerovou. "Přišel celý tým, což je úžasné. Navíc obrysy spolupráce se začaly velmi rychle realizovat. Pro děti, které jsou tu dlouhodobě na léčení, taková návštěva znamená hodně. A bylo vidět, že holkám se basketbalisté líbili a některé se asi poprvé zamilovaly," uvedla.

"A jsem moc ráda, že tu přibyl koš, na kterém se děti vyřádí. Mají další novou zábavu, zkoušely se na to věšet a prý to drží, tak jsem zvědavá, jak dlouho to vydrží," dodala s úsměvem.