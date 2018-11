Karlovarsko ve volejbalové extralize neklopýtlo ani v šestém kole

"Zasloužená výhra, která začala skvělým prvním setem (25:11). Pak to trochu skřípalo, ale dotáhli jsme to do vítězného konce," uvedl na svazovém webu kapitán Západočechů Ondřej Hudeček.

Na druhé místo se posunulo Kladno, které i díky 12 esům zvítězilo v hale pražských Lvů rovněž 3:0. "Zápas rozhodla kvalita servisu Kladna. Když se hrálo, byl to hezký volejbal, ale vždy došlo k tomu, že se soupeř trefil do podání a vyvinul enormní tlak. Připravovali jsme se na to před utkáním, přesto se nám nepodařilo tomu čelit," uznal trenér Pražanů Tomáš Pomr.

Severočeské derby vyhrál Liberec, který rozjetému Ústí nad Labem přenechal jen úvodní sadu. "My jsme byli připraveni na to, že Ústí bude hrát výborně. Vyhráli několik zápasů a drží se na čele tabulky. Psychicky na tom jsou výborně. Nám se nepodařila koncovka prvního setu, ale v dalších setech jsme drželi standard na servisu a v obraně a dohrávali jsme bodové balóny," řekl kapitán Dukly Aleš Správka.

Kolo zakončí úterní zápas Ostravy s Českými Budějovicemi.

Uniqa extraliga volejbalistů - 6. kolo: Zlín - Odolena Voda 3:0 (21, 23, 15) Nejvíce bodů: Adamec 23, Čech 9, Navláčil 8 - Mikula 12, Hladík 9, Gear a Russell po 7. Liberec - Ústí nad Labem 3:1 (-25, 13, 24, 17) Nejvíce bodů: Štokr 20, Holubec 13, Správka 11 - Kramár 19, Koci 12, Willyan a Wilson po 8. Praha - Kladno 0:3 (-19, -18, -24) Nejvíce bodů: Naarden a Krajčovič po 12, Kozák 5 - Konečný 14, Vemič 10, Sobotka 9. Brno - Příbram 3:1 (21, 21, -23, 22) Nejvíce bodů: Okošanovič 18, Hrazdira 16, Hukel 15 - Lech 19, Suda 10, Böhm 8. Karlovarsko - Benátky nad Jizerou 3:0 (11, 20, 20) Nejvíce bodů: O'Dea a Rejlek po 12, Zmrhal 9 - Indra 8, Hudák 6, Rojas a Ticháček po 5.