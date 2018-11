Přesně nevíme, co nás v Lize mistrů čeká, říká trenér vedoucího týmu volejbalové ligy

Sedm zápasů, stejný počet vítězství a z toho plynoucí první místo v tabulce bez porážky. Taková je současná pozice volejbalistů VK Karlovarsko v extraligové soutěži. Po úspěšném rozjezdu v domácí sezoně se český šampion chystá i na vstup do Ligy mistrů, což trenér Jiří Novák vnímá jako svátek pro klub i jeho fanoušky. „Je to nová zkušenost,“ říká kouč v rozhovoru pro Sport.cz.

Výhrou v Ústí nad Labem 3:0 potvrdilo Karlovarsko dominanci v extralize. Pociťujete spokojenost s vývojem soutěže?

Rozhodně nejsme ne větvi z toho, že vedeme tabulku. Těší nás to, ale zůstáváme pokorní k vlastní práci i extraligovým soupeřům. Také Ústí nad Labem proti nám vzdorovalo a vážíme si tří bodů z palubovky celku, který v úvodu ligy vyhrál čtyři zápasy v řadě. Výsledkově se nám daří, ale zároveň víme, že mohou přijít i prohry. Snažíme se udržet dobrou formu co nejdéle.

Je pro vás dosavadní průběh extraligy průpravou i pro účast v základní skupině Ligy mistrů?

Samozřejmě nemůžeme srovnávat špičku italské ligy, z níž potkáme hned dva týmy, s českou ligou. Sami přesně nevíme, co nás v Lize mistrů čeká. Trénujeme, jak umíme nejlépe, a na co to bude stačit, uvidíme až v přímé konfrontaci. Je to nová zkušenost.

Bude těžké kombinovat z pohledu termínové listiny a náročnosti zápasů šest kol v Lize mistrů s domácí soutěží?

Jsme především rádi, že jsme se dostali přímo do skupiny a nemuseli jsme projít kvalifikací. Třeba bychom se mezi elitní evropské kluby jinak ani neprobojovali. Máme dvanáct hráčů a budeme se snažit rozložit síly tak, aby neutrpělo ani naše účinkování v extralize. V minulých letech jsme taky hráli evropské poháry, ale nižšího stupně, kde byly rovněž slušné celky. Liga mistrů je však nejvýš, prostě top soutěž.

Vnímáte větší zájem o volejbal v domovských Karlových Varech?

Pochopitelně je Liga mistrů pro celý klub, město a region zcela novou věcí a událostí. Jsme rádi, že můžeme divákům a volejbalovým příznivcům nabídnout atraktivní zápasy se dvěma italskými a jedním polským týmem.