Hrál Ligu mistrů za Cannes, teď potáhne Karlovarsko. Je to něco výjimečného, říká kapitán Hudeček

Jak se chystáte na vstup do nejprestižnější evropské klubové soutěže?

Zatím se soustřeďujeme na domácí extraligu, v níž v sobotu ještě hostíme Zlín. Ale od tohoto týdne už trénujeme s míči Mikasa, se kterými se hraje Liga mistrů. Takže se připravujeme i po této stránce.

Máte vlastní hráčské zkušenosti s Ligou mistrů?

Poznal jsem ji při angažmá ve Francii. Když jsme s Cannes vyhráli titul, střetli jsme se v Lize mistrů i s italskou Perugií, za kterou tehdy hrál Jakub Novotný, nynější prezident a šéf VK Karlovarsko. Myslím si, že nás tam Italové porazili. Ale už předtím jsem zamlada okusil Ligu mistrů dokonce dvakrát v dresu Českých Budějovic, než jsem odešel do ciziny.

Můžete charakterizovat, čím je tato soutěž specifická?

Je to něco výjimečného, protože narazíte na úplně nejlepší týmy Evropy. V nižších pohárech musíte projít různými předkoly a kvalifikacemi, abyste si zahráli proti evropské špičce. Zatímco ve skupině Ligy mistrů dostanete hned elitní soupeře, co se pohybují na pohárové scéně.

V sedmatřiceti letech se tedy dočkáte startu za nejlepší český tým v Evropě. Jak si toho vážíte?

Když jsem nastupoval za francouzský celek, bylo to trochu jiné. Teď je Liga mistrů takříkajíc doma v Česku. Všechno má sváteční nádech. Naposledy to poznala před dvěma lety Dukla Liberec, protože loni se České Budějovice nedostaly do základní skupiny. Diváci uvidí týmy nabité hvězdami a vším možným, tedy jak vypadá nejlepší volejbal v Evropě.

Snil jste při svém návratu ze zahraničí do české extraligy o Lize mistrů?

Hlavně jsem chtěl vyhrát s Karlovarskem titul. A od toho se odvíjí i účast v pohárech. Bude to náročnější ve všech směrech. Možná budeme dostávat na kokos, je to nápor i na psychiku. Je potřeba se přeorientovat z Evropy do domácí soutěže. Uvidíme, jak se s tím popereme. I v minulých letech jsme kombinovali mezinárodní soutěže s ligou, takže nějaký rytmus je zažitý. V Lize mistrů nemáme co ztratit, ale v extralize musíme vyhrávat. Takže je nutné si všechno nastavit i v hlavách.

Do Ligy mistrů vstoupíte 21. listopadu v Polsku. Šlágrem pak jistě budou souboje se dvěma italskými velkokluby Civitanovou a Modenou.

Zkusíme jít do toho odvážně, že se dá hrát proti každému, když se daří. Uvidíme, jaké budou konstelace hvězd. Zda nám bude hra lepit, či jestli nás soupeři podcení. Musíme chytit jakoukoli šanci za pačesy a hlavně se snažit doma uspět.