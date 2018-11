Na videu tak vysocí nevypadali, přiznal po porážce s Maďary karvinský Chudoba

„Naděje stále je, uvidíme. Může se tam stát cokoliv, ale každopádně to tam bude těžký zápas. Doma si na nás určitě budou ještě více věřit," řekl karvinský Radim Chudoba. „Ukázali, že maďarská liga je velmi kvalitní, výškově i silově. A mají velmi propracovaný svůj postupný útok," dodal Chudoba, který v této sezoně kvůli zranění nastoupil v evropském poháru poprvé. Vítězný souboj s makedonským soupeřem vynechal. „Na videu tak vysocí nevypadali. Těžko jsme se prosazovali, navíc ony bránili výborně. Dávali jsme sice i přes ten vysoký blok nějaké branky, ale bylo to hodně silou," popisoval Chudoba.

Karvinským nefungovala ani jejich obvyklá zbraň - útok v sedmi bez brankáře. „Bylo těžší se i tak proti nim prosadit. Ti hráči jsou zase o level výše. O některých z nich ještě určitě uslyšíme, už nyní jsou někteří v širší maďarské reprezentaci," upozornil trenér Karviné Marek Michalisko. „Pro nás jsou ale takové zápasy skvělé. Kluci musejí dřít na krev a posune nás to dále. Prohráli jsme, je to škoda, ale nemůžu kluků vytknout nic. Bojovali, dřeli, makali. že tam byly chyby... Byly. Ale tak to chodí. Měli jsme tam i výpadek střelecký, který nás hodně přibrzdil," řekl karvinský kouč.

Hostům vyšla výměna v brankovišti. Ve 38. minutě snížil Zbránek snížil na 23:24, ale pak šel do branky Daniel Bösz, chytil několik střel v řadě plus sedmimetrový hod a hosté Karviné znovu odskočili. „Bylo to v tu chvíli těžké, ale jsme všichni dost zkušení, abychom věděli, že když v házené prohráváte o čtyři pět tak to pořád není konec. Zápas víceméně začíná v 50. minutě, což bylo i dneska vidět, prohrávali jsme o pět a skoro z toho byla remíza," přemítal Jan Zbránek. „Není to ztracené. Když budeme víc koncentrovaní, budeme lépe číst hru a zastavíme jejich rozběhnuté spojky, tak tam můžeme uspět," dodal.