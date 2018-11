Washington se v NBA nebrání výměnám opor, může dojít i na Satoranského

Vedení basketbalistů Washingtonu Wizards se po nepovedeném vstupu do sezony NBA zřejmě rozhodlo změnit plány a podle zdrojů ESPN je připraveno přemýšlet nad nabídkami ostatních týmů na výměnu hráčů. A to včetně i dvou největších hvězd týmu Johna Walla a Bradleyho Beala. Vyměnit by mohlo i českého rozehrávače Tomáše Satoranského, kterému v létě skončí smlouva.