Prohra na závěr. České basketbalistky přesto ovládly skupinu

"Dopadlo to pozitivně. Před zápasem asi nikdo nevsázel, že proti čtvrtému týmu z mistrovství světa uhrajeme slušný výsledek a skončíme první ve skupině. Před startem kvalifikace jsme si asi ani my nemyslely, že ve skupině se silnou Belgií budeme první. Ale odehrály jsme s ní dva super zápasy," prohlásila Hejdová.

Češky už před utkáním měly jistý postup, a tak hrály hlavně o udržení prvního místa ve skupině. Ale bronzové medailistky z mistrovství Evropy a čtvrté z mistrovství světa doma potřebovaly vyhrát, aby si zajistily postup bez ohledu na další výsledky.

Úvod patřil Češkám, které začaly velmi dobrou obranou a po šesti minutách vedly 12:4. Jenže pak se jim zasekl útok a následných deset minut daly jen pět bodů. Naopak na straně Belgie se rozehrála hvězdná Emma Meessemanová, která do poločasu dala 17 ze svých 19 bodů a táhla šňůru 25:5 a obrat ve skóre.

"Začali jsme dobře, ale postupně se domácí hráčky chytly a začaly hrát svou hru. Ale ze čtyř čtvrtin jsme tři vyhráli, což je dobrá vizitka proti tak silnému týmu," hodnotil trenér Štefan Svitek.

Ve třetí části zvedla český prapor Hejdová, která patřila k nejlepším českým hráčkám v zápase i celé kvalifikaci. Dala tři koše po sobě a zvedla českému výběru sebevědomí. Hostující hráčky zapnuly i v obraně a zahájily stíhací jízdu.

Ve čtvrté čtvrtině k ní přispěla i mladá pivotka Julia Reisingerová, která zastavila Meessemanovou a byla vidět i v útoku. A pět minut před koncem se povedlo snížit na rozdíl pouhých dvou bodů.

Jenže obrat Belgičanky nedovolily. Ačkoli předtím daly za devět minut jen dva body, v klíčovou chvíli se začaly trefovat z dálky a opět odskočily na dvouciferný rozdíl. Už se tak hrálo jen o konečnou výši výhry.

Češky se nevzdaly a dokázaly snížit na konečné čtyři body, když v poslední minutě dala Hejdová tři trojky. Tu závěrečnou v poslední sekundě z rohu přes obránkyni z odskoku.

"Bylo to hrané na mě na trojku, ale přebraly si mě šikovně a já to nezahrála ideálně. Pak jsem si jen řekla, že musím hodit na koš. A ono to padlo. Prostě jsem to jen hodila na koš a to tam padne málokdy, ale mně se to povedlo," radovala se Hejdová.

"V útoku jsme v první půli ztratili rytmus, dostávali jsme laciné koše, ale i přes ztrátu o 18 bodů jsme se nevzdali a udělali jsme z toho ještě drama. Jako tým jsme se prezentovali velmi dobře a to je nejdůležitější. Mrzí nás těsná prohra, ale udrželi jsme první místo ve skupině," dodal Svitek.

Kvalifikace basketbalistek o mistrovství Evropy 2019: Skupina G: Belgie - ČR 66:62 (12:14, 33:21, 50:41) Nejvíce bodů: Meessemanová 19, K. Mestdaghová 14, Linskensová 9 - Hejdová 21, Hanušová a Vaughnová po 10. Fauly: 12:14. Trestné hody: 9/7 - 11/10. Trojky: 7:8. Doskoky: 42:31. Německo - Švýcarsko 78:52

Konečná tabulka: 1. ČR 6 5 1 436:325 11 2. Belgie 6 5 1 477:348 11 3. Německo 6 2 4 375:457 8 4. Švýcarsko 6 0 6 309:467 6