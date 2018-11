V nominaci basketbalistů kromě Satoranského chybí Veselý a Balvín

Český tým nastoupí 30. listopadu v Pardubicích proti Francii a 3. prosince se představí v Rusku. Reprezentace už však může hrát v klidu, protože místo na turnaji v Číně si zajistila v polovině září. Na mistrovství světa se podívá poprvé v samostatné historii.

"Pro mě je důležité udělat vše pro to, abychom tyto dva kvalifikační zápasy vyhráli. Lidé se přijdou podívat na zápas s Francií a my jim chceme ukázat, že můžeme pokračovat v tom, co jsme předváděli v předchozím průběhu kvalifikace, i když budeme postrádat tři důležité hráče," uvedl v tiskové zprávě Ginzburg.

Kouč nyní vsadil především na hráče z domácí soutěže, aby mohli nasbírat zkušenosti. "To je potřeba, o tom se bavíme už dlouhodobě. Ten efekt nepřijde ze dne na den, ale zkušenosti, které hráči získávají v zápasech proti evropským týmům, jim dávají hodně," uvedl Ginzburg.

Proto ho těší i to, že víc než polovina týmů z české ligy nastupuje v evropských pohárech. "I když výsledky zatím nejsou nikterak skvělé, tak hráčům to dá do budoucnosti hodně. Jsem za to rád, ale musí se v tom pokračovat i v dalších sezonách, ne jen letos," dodal izraelský trenér.

Z nominace ještě před sobotním srazem v Nymburce nejspíš vypadne rozehrávač Tomáš Vyoral, který si v dnešním ligovém utkání Nymburka s USK Praha poranil kotník.