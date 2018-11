Volejbalistky by měly hrát o OH v Tokiu, proti Číně či Německu

České volejbalistky mají šanci bojovat o start na olympijských hrách v Tokiu 2020. Na základě světového žebříčku se vešly mezi čtyřiadvacet týmů, které si zahrají mezinárodní kvalifikaci a ve skupině B by se svěřenkyně Zdeňka Pommera měly příští rok o jedno postupové místo utkat s Čínou, Německem a Tureckem. Muži se do světové kvalifikace nedostali.

Oficiálně bude složení šesti skupin oznámeno na základě žebříčku FIVB z 1. ledna 2019, ale pořadí z 21. října už by se nemělo měnit. Češky jsou na 24. místě, na které se posunuly o bod před Kubu. A vzhledem k účasti Japonek (6. v žebříčku) na olympiádě z pozice pořadatele her, jdou do skupin z 23. pozice.

"Dnes jsme potvrdili účast v kvalifikaci," řekl ČTK Ivan Iro, mezinárodní sekretář svazu, a potvrdil, že by Češky měly hrát s Čínou, Německem a Tureckem. "Takhle by to mělo vypadat. Vyplývá to ze světového žebříčku, ale teoreticky se to ještě může posunout, pokud by některá z národních federací účast nepotvrdila," řekl.

Pokud by ženy v mezinárodní kvalifikaci neuspěly, případně ještě můžou mít stejně jako čeští volejbalisté šanci v kontinentální kvalifikaci, z které postoupí jeden tým. Zatím ale není známo, kolik celků si evropskou část zahraje.

Český šestkový volejbal měl na olympiádě zástupce naposledy v Moskvě v roce 1980, ženy nehrály pod pěti kruhy od Mnichova 1972.