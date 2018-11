Volejbalová legenda je pořádný drsňák. Mamby bych se nebál, směje se

Hodně nevšední zálibu má jeden z nejzkušenějších domácích volejbalistů. Kromě míčů nad sítí to umí i s hady, doma má své miláčky - hroznýše královské. „Když jsou malí, tak jsou velmi roztomilí. Člověk si je může omotat kolem ruky a chodit s nimi ven," směje se Rybníček, který před 13 lety svými výkony uchvátil extraligu v dresu Kladna. Zájem o plazy má ještě delší dobu - věnuje se jim dvacet let.

Kromě domácí nejvyšší soutěže působil Rybníček v několika klubech ve Francii. Energický vlasáč se pro letošní sezonu domluvil s klubem z Ústí nad Labem a náramně si to tam užívá. „Chtěl jsem být v týmu, kde budu platný. V Ústí potřebovali hráče, co vypomůže v trénincích. Jsem spokojený," tvrdí Rybníček, který si dobře uvědomuje, že jeho kariéra pomalu spěje ke konci.

V současné době je Ústí nad Labem na sedmé příčce extraligové tabulky. To zkušeného borce nijak netěší. „Měli jsme problém na příjmu, moc se nám nedařilo. Ale snad bude lépe," věří volejbalista, který do severočeského angažmá dojíždí z Prahy. „Není to moc příjemné. ale jezdíme ve třech, utíká to rychleji," dodal.

Parťáky z týmu na cestách baví příhodami o hadech, aktivně se o ně totiž zajímá. Téma bylo žhavé zejména před měsícem, když se v pražských Hlubočepích pátralo po nebezpečné mambě. „Kamarád kousek od toho bydlel. Ihned mi volal a ptal se, jestli se má bát. Tak jsem ho uklidňoval," prozradil Rybníček. Jak by se sám zachoval, kdyby na zmíněného hada narazil? „Věděl bych, co dělat. Rozhodně bych se do konfliktu nepouštěl, jedovatí hadi jsou velice rychlí. To se škrtiči není žádný problém."

Právě dva hroznýše královské má Rybníček doma. A jednoho z nich už dvacet let. „Nevěděl jsem, že tak dlouho vydrží," přiznal a prozradil, jak jednou pořádně šokoval spoluhráče. „Přišel jsem do kabiny a měl na sobě hada. Samozřejmě, všichni měli strach," zasmál se i s odstupem povedenému kousku. Do budoucna by se nebránil tomu, kdyby se jeho hadí sbírka rozrostla. Nepřeje si to však jeho manželka. „Dva hadi prý bohatě stačí. Ale je možné, že se rozmnoží. To by mi udělalo radost," dodal volejbalista.