Zraněná česká volejbalistka chce ukončit zahraniční angažmá. Léčit se odjela raději domů

Do Rumunska přestupovala Smutná z Francie před začátkem sezony. V novém angažmá ale neodehrála ani jeden zápas, protože se krátce před startem tamní ligy zranila a koleno jí nedovolilo zapojit se do hry. „Připravoval nás kondiční trenér, který neměl zkušenosti s volejbalem a se ženským sportem," vidí možnou příčinu problému Smutná. „Klub nedisponoval žádnou posilovnou. Nebylo možné skoro vůbec regenerovat," kroutí hlavou.

Reprezentantka se proto rozhodla z Rumunska odcestovat a svěřit se do rukou českých specialistů. „I když rumunští doktoři věděli, co s kolenem je, nedokázali nasadit patřičnou léčbu. Bylo to velice zmatené. A tým už si mezitím za mě našel náhradu, takže mě domů na léčení pustil," vypráví Smutná, kterou nyní čeká několik týdnů rehabilitace.

Přitom do nového působiště v Rumunsku odcházela s velkým očekáváním. Finalista Ligy mistrů značně posílil, ambice má pořád veliké. „Byly tam asi nejkvalitnější volejbalistky, se kterými jsem kdy hrála. Také místní liga nebyla špatná, chodí celkem dost diváků. Bylo vidět, že mají dost peněz na zahraniční hráčky," svěřuje se Smutná.

Nicméně si myslí, že už v klubu nebude pokračovat a vyhlíží další angažmá. „Bude to náročné, ale věřím, že něco vyjde. Občas se stane, že se někdo zraní a týmy řeší náhradu. Ráda bych se vrátila do Itálie, kde mám přítele. Také Francie by nebyla vůbec špatná," přeje si. Zároveň by mohla posílit český reprezentační tým v rámci lednových kvalifikačních zápasů na mistrovství Evropy. „Stále je to otevřené, s trenérem jsem v kontaktu. Uvidíme."