Nymburk prohrál v Pardubicích čtvrtinu, ale v druhé rozhodl

Pardubice měly ve svém středu nejlepšího střelce zápasu, Donovan Jackson dal 23 bodů, ale rozhodl vyrovnaný kádr mistra, protože nymburští náhradníci přestříleli ty domácí 36:11. Hosté měli také výraznou převahu na doskoku (51:34). Pardubice po čtvrté porážce v sezoně klesly na třetí místo za Děčín.

Opava opět bez svého nejlepšího střelce Jakuba Šiřiny vyhrála v Kolíně 91:80 a zasloužil se o to hlavně Martin Gniadek s 21 body a 14 doskoky. V domácím týmu každý hráč základní pětky skóroval dvojciferně, ale lavička hostů předčila domácí náhradníky 27:9.

"Mám obrovskou radost, protože v Kolíně se nevyhrává jednoduše. Za tu kariéru, co jsem tady koučoval nebo hrál, tak je to tady obrovsky těžké. Nám (po reprezentační přestávce) pomohl zápas s Nymburkem, kluci byli rozehranější, bylo to vidět," komentoval opavský kouč Petr Czudek vedení až o 27 bodů z úvodu druhého poločasu. "A já jsem zklamaný, protože kdy jindy porazit Opavu, než když přijede bez tří hráčů," litoval domácí kouč Pavel Beneš.

Slezané uhájili šesté místo před Olomouckem, které zvítězilo v Ostravě 91:81. Na čtvrté porážce Nové huti za sebou se nejvíc podílel kapitán Hanáků Lukáš Palyza, autor 24 bodů.

Basketbalová liga mužů - 12. kolo: Ostrava - Olomoucko 81:91 (23:20, 49:46, 71:68) Nejvíce bodů: Alleyn 18, Boggs 17, N. Smith 13, Zaharijevic 12, Stanojevič 11 - Palyza 24, Douglas a Norwa po 14, Mikulic 12 Kolín - Opava 80:91 (16:30, 34:56, 61:70) Nejvíce bodů: Thompson 20, Šafarčík 16, Walton 14, Číž 11, Machač 10 - Gniadek 21, Klečka a Švandrlík po 15, Kouřil 13, Jurečka 11. Pardubice - Nymburk 70:90 (25:23, 36:49, 52:74) Nejvíce bodů: Jackson 23, Benjamin 12, McGaughey a Williams po 10 - J. Bohačík 16, Wright 14, Benda 10.