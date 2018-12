Basketbalistky budou při losu ME nasazené ve druhém koši

Rozdělení do košů se dělalo podle umístění na Eurobasketu 2017 a podle výkonů v kvalifikaci o šampionát. Češkám loňské ME nevyšlo a skončily až třinácté. Mezi nynějšími účastníky by je to zařadilo na 11. místo (čtvrté Řecko a osmé Slovensko neprošly z kvalifikace) a do třetího koše.

Lepší umístění pro los si ale české hráčky vybojovaly v kvalifikaci, v níž byly čtvrtým nejlepším týmem ze všech účastníků. Z šesti zápasů prohrály jediný, a to těsně v Belgii. Uhájily tak první místo ve skupině. Nebýt však koše Romany Hejdové ze závěrečné vteřiny duelu v Belgii, byly by až ve třetím koši místo Srbska.

Při losování tak Češky určitě nenarazí právě na Belgii, Itálii ani na Lotyšsko, neboť jsou ve stejném koši. Z prvního koše by teoreticky měl být nejschůdnější soupeř Turecko, ze třetího Černá Hora a Maďarsko, které ještě loni trenér Svitek vedl.

Naopak nepříjemná by byla skupina se Španělskem, Srbskem a Slovinskem, které v kvalifikaci předvádělo velmi dobré výkony a táhne ho rozehrávačka USK Teja Oblaková.

Los také určí, které dvě skupiny se odehrají v Rize a které v srbských městech Niš a Zrenjanin. Finálová fáze proběhne v Bělehradu v Kombank Areně, kde letos bylo finále mužské Euroligy. Obě pořadatelské země měly možnost vybrat si do vedlejší skupiny jednoho z účastníků jako partnerskou federaci, což má pomoci zvýšit návštěvnost. Lotyšsko si vybralo Švédsko a Srbsko zvolilo Slovinsko.

Los v Bělehradu se uskuteční ve středu ve 13:00. Přímý přenos bude na youtube kanálu FIBA i na facebookovém profilu Český basketbal. Šampionát začne 27. června a potrvá do 7. července.