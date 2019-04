Kladenští volejbalisté vyrovnali semifinálovou sérii s Libercem

Liberec doma vyhrál první semifinálový duel hladce 3:0 a sebevědomě nastoupil také v kladenské hale. Dukla se dokázala vyrovnat i s tím, že se domácí hráči od samého začátku soustředili na pečlivou obranu univerzála Štokra, a získala úvodní set.

Jenže druhá sada přinesla úplně jinou podívanou. Kladno se blýsklo šesti esy, proměnilo všech 13 útoků a rychle vyrovnalo. Štokra na hřišti nahradil mladík Indra, ale hosté dál ztráceli. Třetí set prohráli o pět bodů, ale ve čtvrtém dějství se vzepřeli, odvrátili mečbol a vynutili si tie-break.

Dukla v něm vedla 11:9, pak se ale dostal na podání domácí smečař Vemič a velkou měrou přispěl k zásadnímu obratu na 13:11. Při mečbolu pak chyboval liberecký nahrávač Srb.

"Liberec ukázal, že je velké mužstvo, po jasně prohraném (druhém) setu to dotlačili do tie-breaku. V pátém setu to už vypadalo, že taháme za kratší konec, ale já jsem hlavně rád, že se naše hra proti prvnímu zápasu v Liberci zlepšila," řekl České televizi Fortuník.

Liberecký kouč Michal Nekola souhlasil. "Domácí hráli mnohem lépe, byli důslednější a agresivnější. V závěru rozhodly dvě naše chybičky," konstatoval.

Liberec hrál naposledy ve finále extraligy v roce 2016, kdy získal titul. Kladno se může do finále probojovat potřetí za sebou. V druhé semifinálové sérii vedou českobudějovičtí vítězové základní části nad Ostravou 2:0.