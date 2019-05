Smečařka Mlejnková se v Polsku mentálně zocelila

Dvaadvacetiletá Mlejnková loni po třech sezonách odešla ze Stuttgartu a začátek v Polsku označila za náročný. "Po psychické stránce," podotkla. V Německu totiž hrálo v týmu více cizinek, které držely při sobě. "Byla to víc rodina, kdežto tady převládají v týmu Polky a pro ně to bylo jako práce, po které šly domů," řekla.

Proto bývala už trojnásobná nejlepší česká volejbalistka roku častěji sama, než byla zvyklá. "Jsem za tu zkušenost ráda, zocelila mě," konstatovala Mlejnková. Možná i proto se podle svých slov naučila lépe vyrovnávat se situacemi, v kterých se jí pod sítí nedaří. "Dřív jsem tápala, ale našla jsem, jak se zvednout," pronesla.

Místo v sestavě neměla ze začátku jisté. Spíš střídala a pomohlo jí až zranění spoluhráčky. "Dostala jsem příležitost ukázat, co ve mně je a myslím, že se mi to v základní části podařilo," řekla hráčka, která začínala v Turnově. V rozletu ji přibrzdila nemoc a týdenní pobyt v posteli. "To mě vyhodilo z formy a dlouho mi trvalo, než jsem se do ní dostala. Na konci to zase bylo dobrý," hodnotila.

Jejím snem je hrát jednou v Itálii, ale vysněná destinace ještě není na pořadu dne. "Ještě budu rok zůstávat," potvrdila návrat do Rzeszówa. A těšit se může na novinku, k týmu totiž přijede nový kouč - zkušený Francouz Stéphane Antiga.

Nový trenér je i u reprezentace, ale pro Mlejnkovou je to starý známý. S Řekem Jannisem Athanasopulosem se totiž potkala ve Stuttgartu. "On volejbalem žije. Sleduje každý zápas. Všechno má načtený. Je hodně živý a chce, aby se komunikovalo, abychom se podporovaly, což stmelí celý tým," řekla Mlejnková.

Vliv Athanasopulose se už na českém výběru prý projevuje. "Je vidět, že je tým víc spolu a má to řád," řekla Mlejnková. Asi bude spojkou mezi koučem a ostatními hráčkami, po volejbalové stránce u něj smečařka ocenila přehled. "Jako bývalý nahrávač situace dobře vidí a dokáže reagovat na víc věcí najednou," uvedla.

Češky se poprvé pod vedením Athanasopulose představí v Evropské lize, do níž vstoupí už v sobotu ve Švédsku.