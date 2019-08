Házenkářky do 17 let vyhrály ME divize B a postoupily mezi elitu

České házenkářky do 17 let vyhrály mistrovství Evropy divize B a zajistily si účast mezi elitou na juniorském evropském šampionátu v roce 2021. Tým trenéra Michala Červenky vyhrál na turnaji v Itálii finálové utkání nad Islandem v rozstřelu ze sedmimetrových hodů, rozhodující trefu zaznamenala Lucie Fleková. Zápas skončil nerozhodně 28:28, ačkoli soupeř měl až osmibrankový náskok.

Českým dorostenkám se povedla odveta za porážku od Islandu v základní skupině (24:26). V ní jinak zdolaly Kosovo, Turecko i Izrael a v semifinále pak zdolaly vítěze skupiny B Itálii 27:24.

Finálovým triumfem si zajistily také účast na mistrovství světa do 18 let v příštím roce. V elitní skupině ME budou díky nim hrát v roce 2021 i budoucí dorostenky.