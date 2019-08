Volejbalisté pokračují v přípravě na ME ve čtrnácti

Měsíc před startem mistrovství Evropy zúžil trenér volejbalistů Michal Nekola nominaci na čtrnáct jmen. Po přípravných zápasech se Slovenskem z týmu vypadli smečař Marek Zmrhal a blokař Jan Pražák. "Když vše půjde, jak je naplánováno, tak se může stát, že tahle čtrnáctka na Evropu pojede, ale je předčasné to nazývat konečnou nominací. Do šampionátu zbývá měsíc a stát se může plno věcí," řekl manažer týmu Miloslav Javůrek.

Předloni na ME v Polsku obsadili Češi sedmé místo, na němž se ze současného výběru podílelo šest hráčů - nahrávač Jakub Janouch, univerzálové Michal Finger a Jan Hadrava, smečaři Donovan Džavoronok, Jan Galabov a blokař Adam Zajíček.

V aktuální čtrnáctce jsou rovněž bratři Bartošové - nahrávač Pavel a smečař Adam. Kvarteto smečařů doplňuje ostravský David Janků, blokaře Vladimír Sobotka, Oliver Sedláček a Vojtěch Patočka. Libery jsou Milan Moník a Tomáš Kunc.

Tým sehraje koncem srpna přípravná utkání s dalším účastníkem šampionátu Francií v jejím prostředí a před odletem na Euro ho prověří v Jablonci nad Nisou ještě Portugalci.

Do ME volejbalisté vstoupí 13. září duelem s Ukrajinou a ve skupině D se utkají i s mistry světa Poláky, Nizozemci, Estonci a týmem Černé Hory. Hrát budu v Rotterdamu a Amsterodamu, čtyři celky postoupí do play off.

Poprvé budou šampionát hostit čtyři země - Belgie, Francie, Nizozemsko a Slovinsko, turnaj vyvrcholí ve Francii.