Beachvolejbalisty čeká unikátní mistrovství republiky klubů

Každý klub nasazuje do utkání vždy dva mužské a dva ženské týmy, do případného pátého zápasu nastupuje do hry smíšený pár. „Turnaj dává příležitost mladým hráčům zahrát si po boku zkušených reprezentantů v jednom družstvu. Jde opravdu o jedinečnou možnost," láká fanoušky Vít Mařík, předseda Beachclubu Strahov.

K vidění například bude Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou. „Je to specifický turnaj, na který se moc těšíme. Rády budeme součástí Strahova, chceme přispět k celkovému vítězství," prohlásila Michala Kvapilová, která společně s Kubíčkovou vybojovala v letošním roce páté místo na evropském šampionátu v Moskvě.

„Dosáhly jsme lepšího výsledku, než jsme očekávaly. Na turnaji ještě převládalo zklamání, že jsme to nedotáhly až do finálového dne. S výkony ovšem můžeme být spokojené," dodala Kvapilová. „Máme za sebou téměř celou sezonu. Na hřišti už víme, co jedna od druhé může čekat. I když o sobě zatím nemůžeme říct, že se najdeme úplně naslepo. Pracujeme na tom."

A co by Kvapilová říkala na to, kdyby musela absolvovat duel v mixu? „Hrát s mužem je úplně jiné než s holkou. Hraje se na chlapskou síť, což je pro ženu náročnější. Všechny údery musejí lítat v jiných úhlech. Doufáme, že máme tak silný tým, že na mixy ani nedojde."

O titul se v letošním roce utká SK Hamr, Beachclub Strahov, Beachklub Ládví a Prague Beach Team a Beach Volley Club Pňov v čele s bývalým olympionikem Petrem Benešem. Chybět budou nejlepší české páry – Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková.