Je to skvělé, neuvěřitelné, možná i trošku absurdní. Češi si ve středu zahrají o postup do semifinále mistrovství světa v Číně. Nejlepším výsledkem v našich basketbalových dějinách je však stále ještě šesté místo ze šampionátu v Jugoslávii 1970, jež získal tým kolem fenomenálního Jiřího Zídka. Patřil do něj také vynikající hráč a později úspěšný trenér Jiří Růžička, který se v anketě o nejlepšího českého basketbalistu 20. století umístil na 13. pozici...

Jste z výkonů českého týmu taky u vytržení jako většina fanoušků?

To bych ani neřekl, ale je to velmi milé překvapení. Doufal jsem, že s Tureckem budeme hrát vyrovnané utkání a když budeme mít formu, tak je porazíme. Ale kluci chytili takovou formu, že přejeli Turky suše a pak se to přeneslo i do utkání s Brazílií.

V televizním studiu jste navzdory obavám moderátora už o poločase s Brazilci tvrdil, že je hotovo. Byl jste si tak jistý?

Byl, protože jsme hráli úplně jiný basket než Brazilci. Výborně v obraně a rychlý přechod do útoku, což Brazilci vůbec nestíhali. S tím jejich věkovým průměrem základní pětky hodně nad 30 let bylo vidět, jak jsou pomalí a nestačí se vracet do obrany.

V televizi jste taky zmínil, že se vám některé hvězdy z NBA a Euroligy zdají na šampionátu z formy. Platí to pořád?

Z osmdesáti procent je na těch hráčích vidět, že nejsou ve formě, v jaké by měli být.

Což ale neplatí na Tomáše Satoranského.

To je světlá výjimka a je skvělé, že to je právě náš hráč. Tomáš patří do All-Star týmu šampionátu jako nejlepší dirigent na pozici číslo jedna. Hraje výborně, nesobecky. Spousta hráčů včetně Řeka Antetokounmpa to chce brát na sebe, ale tady jsou na něj všichni připravení. Což bylo vidět, když několikrát udělal prorážení. Ještě se mi líbí na rozehrávce Argentinec Campazzo, ale vzhledem k týmu je Tomáš daleko užitečnější.

Nebude proti Australanům problém, že Češi bez zraněného Schilba v utkání netočí tolik hráčů?

Nadšení je sice veliké, ale únava se asi už projeví. Navíc Austrálie má dobrý tým a hodně hráčů na střídání. Já myslím, že tentokrát, i když bych to klukům moc přál, tak Austrálie bude nad síly našeho týmu.

Jiří Růžička na vyhlášení Basketbalisty roku.

Slavomír Kubeš, ČTK

Teď by se náramně hodil výsledek, který jste proti Australanům uhráli na MS před 49 lety - 94:70....

(směje se) To by bylo vynikající. Australané byli tehdy dobří, ale zdaleka ne na takové úrovni jako dnes.

V roce 1970 jste patřili k evropské špičce, jeli jste si tehdy na šampionát do Jugoslávie pro úspěch?

Nebyla tak velká očekávání. Účastnilo se jen šestnáct týmů, takže se tam probojovali jen ti nejlepší. A my měli docela těžkou základní skupinu s USA a Kubou, která za dva roky na olympiádě v Mnichově skončila třetí. Nám se ji tam ale díky výborné střele Jirky Ammera těsně před koncem podařilo porazit. A postoupili jsme do finálové skupiny.

Na medaili jste si nedělali zálusk?

Hráli jsme docela dobře. Odborníci označili naše utkání s domácí Jugoslávií, které jsme prohráli o deset bodů, za jedno z nejlepších na šampionátu. Ještě jsme porazili Brazílii, Uruguay... Taky jsme měli nejlepšího střelce mistrovství Jirku Zídka.

Byl to nejlepší turnaj, jakého jste se účastnil?

Největší zážitky mám z olympiády v Mnichově, mistrovství světa 1970 bych řadil na druhé místo.

Před medaile z mistrovství Evropy?

Stříbro z Helsinek 1967, o dva roky později bronz v Neapoli... Nejkrásnější basket jsme ale podle mě hráli v roce 1965 na šampionátu v Moskvě, jenže jsme nešťastně prohráli s Itálií a museli jsme do skupiny o 5.-8. místo. Přitom jsme byli hodně progresivní, s naším zónovým presingem 1-2-1-1 měli soupeři velké problémy.

Které týmy podle vás teď mají největší šanci na zlato?

Hodně zajímavý zápas bude USA - Francie. Když jsem viděl první zápas našich na mistrovství, tak se mi Amerika moc nelíbila. Ale během pár utkání se zlepšila v útoku, už předtím její hráči moc dobře bránili.

Překonají Satoranský a spol. vaši šestou příčku z roku 1970?

Satoranský nebo Bohačík mají skvělou fyzičku. Ovšem Austrálie má širší kádr, bohužel... Ale kdybychom pak porazili Polsko a hráli o páté místo, tak by to bylo úplně super.

Vybojovat si v Číně účast na olympiádě už by se podle vás rovnalo zázraku?

Bohužel je to dost nešťastný klíč, že postupují mužstva z každého světadílu. A dostanou se tam týmy, které hrají skupinu o 17.-32. místo... My ale máme jistou předolympijskou kvalifikaci. A vrchol našeho týmu by pak měl přijít na mistrovství Evropy, které se v roce 2021 hraje i v Praze.