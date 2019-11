Poruba - Dunajská Streda 35:21 Házenkářky Poruby deklasovaly soupeře a jsou druhé

Házenkářky Poruby deklasovaly v předehrávce 11. kola interligy 35:21 nováčka z Dunajské Stredy a bez problémů udržely vítěznou domácí sérii v sezoně. Ostravský tým se posunul na druhé místo tabulky o skóre před Olomouc a dva body za mistrovský Most, má odehrán zápas navíc.

Poruba se vysokou výhrou ideálně naladila na nedělní odvetu 3. kola Vyzývacího poháru v Ankaře, kterou v prvním duelu doma porazila 34:25.

"Byl to pro nás atypický zápas, protože děvčata už jsou myslí v Ankaře, kde nás čeká velmi složité utkání. Těžko se je dnes motivovalo, ale určitě jsme je tlačili k tomu, abychom to odehráli co nejlépe. Kladem je, že se nám nikdo nezranil a pošetřili jsme hráčky, které trápily zdravotní problémy. Šanci tak dostaly i dorostenky, které s námi trénují," uvedl na klubovém webu trenér Dušan Daniš.