O Český pohár volejbalistek si zahrají Olomouc s Olympem

V prvním semifinálovém duelu potvrdila Olomouce roli favorita, ale cesta ke třísetovému vítězství nebyla nikterak snadná. Ve všech dějstvích byly v úvodu aktivnější hráčky Liberce, které hrají Final Four Českého poháru poprvé.

Volejbalistky Dukly dobře bránily, lépe servírovaly, ale nastolený trend neudržely po celé sety. "Mrzí nás nezvládnutá koncovka první sady, to nakonec rozhodlo," poznamenal trenér Liberce Libor Gálík. Mistrovský tým zlepšil obranu na síti, přitlačil na servisu, dostal soupeře pod tlak a dotáhl duel do vítězného konce. "My jsme se po prvním setu uklidnili a díky tomu jsme vyhráli celý zápas," řekl kouč vítězek Petr Zapletal.

Olymp ve druhém semifinále potvrdil, že se mu s Prostějovem v této sezoně daří. Vyhrál s ním oba ligové zápasy a uspěl i dnes. V prvních dvou setech diktovaly svěřenky trenéra Stanislava Mitáče hru, lépe podávaly a dělaly méně chyb. Prostějov zpřesnil hru a větším důrazem na síti se mu podařilo vyhrát třetí set, pak se opět prosadily pražské volejbalistky a dotáhly semifinále bez potíží do vítězného konce.