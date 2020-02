Volejbalové Final Four začne zostra!

Final Four je tady. Extraligoví volejbalisté si to rozdají o Český pohár. Stejně jako loni hostí Final Four sportovní hala Klimeška v Kutné Hoře. O trofej se poperou týmy Českých Budějovic, Kladna, Karlovarska a Liberce. „Bereme to jako jeden z vrcholů sezony," uvedl univerzál Jihostroje Marek Šotola.