Reprezentační trenér Kubeš povede házenkáře Nordhornu

Kubeš v únoru nedlouho před vypuknutím koronavirové krize skončil v jiném německém klubu - druholigovém Emsdettenu. Od nové sezony ho čeká nejvyšší soutěž, kterou Nordhorn zachránil se štěstím. V bundesligové tabulce mu patřilo poslední místo, ročník však byl kvůli pandemii předčasně ukončen a nikdo nesestoupil.

"Možností bylo ve hře více, ale pro mě byl Nordhorn od začátku tím místem, kam jsem chtěl. Chtěl jsem se vrátit do Nordhornu, hrál jsem tam, ke klubu mám pevný vztah a jsem rád, že to nakonec dopadlo. Opravdu jsem si velmi přál pro tuto organizaci pracovat," řekl Kubeš pro svazový web.

"Co se týká házené, té sportovní stránky, je to pro mě posun dopředu. Nordhorn zůstal v první lize a pro mě je to tak velká výzva. Mám možnost pracovat s týmem první bundesligy. To je krok dopředu a krásný úkol. Hlavním cílem je dosáhnout toho, aby byl tým v první lize konkurenceschopný," dodal Kubeš, který vede reprezentaci společně s Janem Filipem.

V bundeslize bude druhým českým hlavním trenérem po Filipu Jíchovi. Bývalý nejlepší házenkář světa působí v Kielu, s nímž letos získal titul. Mistr byl vyhlášen, i když se sezona nedohrála.