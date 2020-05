Po Liberci se chce volejbalový reprezentant Indra prosadit i v Karlovarsku

Do extraligy naskočil s velkým elánem a rychle se prosadil v silné konkurenci. „Do Liberce jsem přišel z Velkého Meziříčí. Hrál jsem předtím juniorskou soutěž a v první lize za Choceň. Jinak pocházím z Jihlavy," předložil krátkou vizitku.

Přechod do elitního českého družstva zvládl natolik, že se probojoval až do reprezentace. A v ní figuruje i v současnosti. Jeho jméno nechybí ani v nominaci pro úvodní sraz, který je naplánován na první červnový týden.

„Jelikož jsem už předtím působil v juniorském národním týmu, měl jsem možnost konfrontace se světovými celky v této kategorii. Ale je pravda, že v extralize to bylo něco jiného. A vážil jsem si toho, že jsem měl v Dukle Liberec kolem sebe nesmírně zkušené hráče. I díky jejich podpoře a souhře na palubovce jsem se dostal do reprezentace," ohlédl se Indra.

Některé spoluhráče zná už z reprezentace

Velkou inspirací jsou pro něj samozřejmě i klubové úspěchy českých týmů. „Chtěl jsem v Liberci především ukázat, co ve mně je. Mým krédem bylo, že když budu tvrdě makat, měl bych mít naději prosadit se v extralize. A jsem rád, že teď přicházím zrovna do Karlovarska. A to s přesvědčením, že tvoříme jeden tým a nikdo se nepovyšuje na toho druhého," podotkl mladý reprezentant. „V Karlovarsku jsou i tři kluci, se kterými jsem se už poznal v národním týmu. Není to tedy pro mě úplně zásadní krok do neznáma," uvažoval Indra.

Nová karlovarská posila může ve své kariéře těžit i z toho, že jej vedou špičkoví trenéři. V Dukle Liberec ho trénoval Michal Nekola, dosavadní kouč reprezentace. V Karlovarsku bude mít na klubové úrovni trenéra Jiřího Nováka, který se od června stává novým koučem reprezentačního výběru!

„Vím, že Karlovarsko startovalo před dvěma lety v Lize mistrů. Ještě v předčasně ukončené minulé sezoně bojovaly v této soutěži České Budějovice. A v příštím ročníku Ligy mistrů bychom chtěli na ně navázat právě s Karlovarskem," dodal Indra.