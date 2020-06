Boj o olympiádu se odloží na příští rok, myslí si beachvolejbalový reprezentant Perušič

Po loňské zlomové sezoně se Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem těšili na boj o olympiádu v Tokiu. Pandemie koronaviru ale plány českých beachvolejbalových jedniček odložila. „Spekuluje se, že by mezinárodní turnaje mohly proběhnout už v říjnu nebo v listopadu. Termínová varianta mi ale bohužel nepřijde moc reálná," řekl reprezentační polař Perušič, který momentálně kvůli zraněnému ramenu netrénuje. A tak na dálku podporuje svého parťáka, který se s Adamem Štočkem zúčastňuje Českého poháru.

Na Hry do Japonska se dostane celkem osmnáct týmů, Perušič se Schweinerem jsou v rankingu FIVB zatím patnáctí. Kdy se ale začne hrát další turnaj o kvalifikační body, je zatím pro všechny hádankou. „Žebříček byl k 16. březnu zmrazen a otevřou ho až se začátkem akcí. Otázkou je, kdy to bude. Vzhledem k tomu, jaké komplikace byly s přípravou, jaké problémy jsou a budou s cestováním, a že se ve spoustě zemí očekává příchod druhé koronavirové vlny, tak ten výhled není příliš optimistický," uvedl Perušič.

Český beachvolejbalový pár neví, na kdy směřovat a finalizovat přípravu. „Na druhou stranu chápeme, že nikdo nedokáže říct, co bude. Můj osobní odhad je, že se letošní sezona ukončí. Co se mělo odehrát letos na jaře, se uskuteční v příštím roce. Celý kvalifikační proces zůstane beze změny, jen se posune," nastínil Perušič.

Pětadvacetiletý rodák z Prahy má nyní dostatek času doléčit bolavé rameno. Měl s ním menší obtíže, které se začaly postupně zhoršovat. „Zatím to není nic dramatického. Kdybych ale rameno dál zatěžoval, mohlo by se vše zkomplikovat. Věnuju se proto intenzivně rehabilitaci. Když nejsou žádné mezinárodní turnaje, je správná chvíle všechny drobnější zranění a bolístky z předchozích sezon zregenerovat," prohlásil.

Na konci června Perušič navštíví lékaře a fyzioterapeuty, kde padne rozhodnutí, co bude s ramenem dál. A uvidí se, zda se zvládne připravit na několik turnajů v rámci Českého poháru, který připravil volejbalový svaz. „Pokud by mi doporučili operaci, celou sezonu na domácí scéně bych nehrál. Druhá varianta, tedy konzervativnější léčba, by znamenala, že bych se na několika českých akcích ukázal. Samozřejmě po konzultaci s parťákem Davidem, trenérem, volejbalovým svazem a s lékaři."

Perušič už by rád hrál. Zvlášť když jeho spoluhráč Schweiner obsadil o víkendu na pražském Strahově v úvodním turnaji třetí místo, a to ve dvojici s Adamem Štočkem. „S Davidem jsme téměř denně v kontaktu. Vše probíráme, ale já jsem nyní pouze v roli fanouška a diváka. Výsledky sleduju, takže jsem mu v neděli k bronzu ihned gratuloval. Obsazení turnaje bylo hodně silné. Když to takhle bude pokračovat dál, čeká nás velmi zajímavá sezona," věří.

O víkendu pokračuje domácí série v Braníku. K favoritům budou určitě patřit Jan Hadrava s Donovanem Džavoronokem, kteří první akci na Beachclubu Strahov ovládli. „Jsou to sice šestkoví reprezentanti, ale s beachvolejbalem mají rovněž zkušenosti. Snad se stihnu brzy doléčit a budeme si s nimi zahrát. Byl to by proti nim zajímavý souboj. Adeptů na další vítězství bude ale hodně," tvrdil Perušič.