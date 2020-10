Ruští volejbalisté v Brně po bitvě s Italy obhájili titul na MEJ

Ruští volejbaloví junioři obhájili v Brně titul evropských šampionů. Ve finálové bitvě dvou dosud neporažených týmů udolali 3:1 Itálii, která do té doby na turnaji neztratila ani set. Rusové zvítězili 25:23, 12:25, 26:24 a 27:25.

"Na tento zápas jsme čekali rok. Všichni jsme chtěli Itálii oplatit porážku z loňského mistrovství světa," řekl trenér vítězného týmu Michail Nikolajev. "Čekal jsem, že zápas proti Rusku bude těžký. Bohužel jsme nehráli tak jako v předchozích utkáních, nedařilo se nám tolik na příjmu ani na servisu a tím vším jsme pomohli Rusku k výhře," konstatoval jeho protějšek Angiolino Frigoni.

Ruský výběr do 20 let navázal na své předchůdce, kteří předloni ve finále porazili mladé Čechy (3:2). Od rozpadu Sovětského svazu to byl ze 14 šampionátů už devátý ruský titul.

Třetí skončili stejně jako předloni Belgičané, kteří v semifinále podlehli Rusku až v pěti setech. Český tým na turnaji nevyhrál ani jeden z pěti zápasů v základní skupině.