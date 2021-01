Házenkáři vyzvali šéfa IHF, aby zakázal fanoušky na MS

Přestože svět se stále potýká s pandemií koronaviru a drtivá většina soutěží se koná bez fanoušků, na MS házenkářů v Egyptě by měly být haly naplněny maximálně z 20 procent. Organizátoři původně počítali s 30 procenty, na začátku týdne ale kapacitu snížili. Podmínkou pro vstup do země bude negativní PCR test, který nebude starší než 72 hodin. Turnaj, kde se představí i český tým, začne 13. ledna.

Šampionát se rozhodlo vynechat několik německých reprezentantů a účast zvažoval také trojnásobný nejlepší házenkář světa Dán Mikkel Hansen. Evropská hráčská asociace proto vyzvala egyptského šéfa IHF Hassana Mustafu, aby se zasadil o zákaz diváků na zápasech.

"Hrát před diváky je absurdní," citoval Bittera deník Hamburger Abendblatt. "A nejen kvůli zvýšenému riziku nákazy, ale také s ohledem na situaci v dalších zemích, kde lidé nesmí v podstatě vycházet z domů a zápasy můžou sledovat jen v televizi," dodal osmatřicetiletý brankář.

Nejlepším světovým házenkářem roku byl vyhlášen dánský brankář Niklas Landin.

Fanoušky v hledišti nechápe ani český tým. "Nerozumím tomu, že tam chtějí pustit diváky, když nikde jinde žádní diváci nejsou, tvoří se tam bubliny, jsou tam velká přísná opatření pro jednotlivé týmy a hráče," uvedl při on-line konferenci jeden z dvojice českých trenérů Jan Filip.

"Absolutně to nechápu, byť se ta kvóta snižuje. Ale nedokážu si to představit. Souhlasím s tím, co řekly jedny z největších hvězd šampionátu. Stálo by za to si uvědomit, co podstupuje ten tým, jednotlivci za pravidelné testování, omezení všeho. A pak by měli hrát zápas před fanoušky, když nikde jinde nejsou. Absolutně tomu rozhodnutí nerozumím," uvedl předseda reprezentační komise Daniel Čurda.

Svazový prezident Jaroslav Chvalný by se nedivil, pokud by nakonec na šampionátu fanoušci být nemohli. "IHF a pořadatelé jsou pod obrovským tlakem světové a házenkářské veřejnosti, top hráčů a top federací, které to rozhodnutí nechápou. Je to jen jejich odpovědnost, jestli půjdou proti tomu hlasu," řekl Chvalný.

"Z hlediska pořadatele šampionátu jim částečně rozumím, protože tohle mistrovství mělo být výkladní skříní, mělo být obrovské. Chtějí to logicky nějak odprezentovat částečně s fanoušky. Nicméně jako prezident svazu to rozhodně odmítám jako nezodpovědný hazard. Může to dopadnout dobře i katastrofálně, já bych si to netroufl," dodal.