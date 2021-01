Káva, dort a pak drtivý servis. Talentovaný Vašina chce s Karlovarskem titul!

Mistr Evropy do 19 let předvedl v aktuální sezoně zatím 17 es a 153 úspěšných útoků. Ve statistikách smečařů je v nejlepší desítce. A ještě jedno číslo stojí za pozornost – jeho vyhlášený servis letí rychlostí 113 km/h. „Ale nejrychlejší v našem týmu není. Navíc světový rekord je 134 km/h, takže se musím ještě hodně učit," hlásí Vašina.

Odmalička s otcem trávil čas na antukových volejbalových ligách. Právě tam pochytil správné pohyby při servisu. „Rád na to vzpomínám. Antukových turnajů, které můj taťka pořádal, se zúčastňovali nejlepší hráči, sjížděli se tam reprezentanti i volejbalisté, co měli angažmá v cizině. Jako malý jsem měl jsem spoustu možností okoukat techniku, ale bez mého taťky bych se toho moc nenaučil," pochvaluje si Vašina.

Třeba na servisu ale dál hodně pracuje. Každý týden minimálně hodinu a půl. „Zkoušíme různé varianty – jak zkrácené, tak technické. Nechci spoléhat jenom na důraz. Víme, že podání je jedním z klíčových aspektů moderního volejbalu. Když přijdeme k soupeři, tak si prostředí musíme nejdříve oťukat a až postupně to sypeme. Doma je to lepší, tam to solíme už od začátku," vykládá.

A rozhodně také díky tomu Karlovarsko v letošní sezoně UNIQA extraligy ve své hale ještě neprohrálo. Venku si připsalo pouze tři prohry a celkem patnáctkrát vyhrálo. „První místo chceme rozhodně udržet. K tomu potřebujeme, abychom doma neprohráli," vyhlašuje Vašina, který se po zranění spoluhráče Lukáše Ticháčka stal ve svých jednadvaceti letech kapitánem.

Přitom v základní šestce je nejmladším hráčem. „I když to bohužel bylo na úkor zranění, jsem moc rád za tu zkušenost. Určitě mi to do dalších let přineslo spoustu nových poznatků. Vždyť komu se poštěstí být kapitánem v tak velkém a silném klubu, jakým Karlovarsko je. Jsem za to opravdu velice rád, že jsem si tuto roli mohl na chvíli vyzkoušet," dodává.

Svými výkony si řekl o pozornost týmů ze zahraniční. „nabídky už přišly, ale v tuto chvíli se jimi nezabývám. Teď je pro mě prioritní domácí soutěž, chci udělat nejlepší výsledek," odkrývá plány Vašina, pro kterého je angažmá v cizině snem. „Každý profesionální sportovec k něčemu směřuje, mým cílem je tohle. Chtěl bych si vyzkoušet polskou nebo italskou ligu."

Pro talentovaného smečaře se jedná o specifickou sezonu a to nejen kvůli koronaviru. Poprvé v kariéře se postavil proti svému otci, který trénuje v Ústí nad Labem. „Jeho tým se na mě může připravit jako žádný jiný v lize, volejbalově mě toho naučil strašně moc a já mu jsem za to velice vděčný, kdo by o mě mohl vědět víc, než můj taťka," směje se Vašina, který ale pokaždé v konfrontaci uspěl. „V prosinci jsme vyhráli 3:0. Bál jsem se, že to naruší vánoční svátky, ale to se naštěstí nestalo a společně jsme si je moc užili."