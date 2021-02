Házenkáři před vstupem do kvalifikace ME vytvoří i záložní tým

Čeští házenkáři před březnovými úvodními třemi zápasy kvalifikace mistrovství Evropy vytvoří rezervní tým pro případ, že by situaci v původním výběru zkomplikoval koronavirus. Staronový trenér Rastislav Trtík do své první nominace po převzetí národního celku zařadil 21 hráčů. Nechybí nejstarší člen mužstva brankář Martin Galia, omluvily se naopak dvě opory kapitán Ondřej Zdráhala a defenzivní pilíř Pavel Horák.

Reprezentace složí náhradní tým, aby ji nepostihlo to co na začátku roku. Kvůli masivnímu rozšíření koronaviru v mužstvu národní celek den před odletem odřekl účast na mistrovství světa v Egyptě a svazová exekutiva následně těsnou většinou kvůli údajnému pochybení odvolala trenéry Jana Filipa s Danielem Kubešem. Novým koučem se stal Trtík, který už reprezentaci vedl v letech 2002 až 2005.

Pro případ nouze se rozhodl složit rezervní tým, který bude mít 12 hráčů a bude se připravovat odděleně. "Nechceme ponechat nic náhodě. Vytvořil jsem jeden velký první tým, v němž bude 21 hráčů, a druhý takzvaný rezervní. Kdyby nedejbože došlo k průniku viru mezi nás," uvedl pro svazový web Trtík.

Reprezentanti se sejdou v neděli 7. března v Ostravě a 10. března vstoupí do kvalifikace zápasem v Rusku. O dva dny později přivítají v Brně Faerské ostrovy a tamtéž za další dva dny odehrají odvetu s Ruskem. Podobně nabitý program budou mít i na přelomu dubna a května, kdy je čeká druhá polovina z šesti kvalifikační utkání včetně duelů s Ukrajinou. Úvodní dvojzápas s Faeřany byl kvůli koronaviru už dvakrát odložen.

"Těch 12 hráčů to bude jistit až do pátku, kdy hrajeme s Faerskými ostrovy. Jakmile ho odehrajeme a všichni budou zdraví, rozpouštíme rezervní tým. Je to netradiční, ale nutná organizace," řekl Trtík.

Po nečekaném odvolání Filipa s Kubešem žádný z hráčů neoznámil, že se vzdává reprezentace. Na úvod kvalifikace ale bude scházet kapitán Zdráhala, který se chystá na březnovou volbu nového svazového prezidenta. Defenzivní opora Horák se už omluvil i z lednového světového šampionátu.

Trtík vsadil při své první nominaci víceméně na hráče, kteří byli v původní lednové sestavě. "Širší nominace byla předchozími trenéry sestavena tak, že jsou to skutečně nejspíš ti nejlepší házenkáři v Česku. Nejsme Rusko ani Francie, naše členská základna je s nimi neporovnatelná," uvedl.

K úvodnímu utkání do Ruska vzhledem ke koronavirové situaci odletí nezvykle vysoký počet 21 hráčů. "Letí s námi pět hráčů navíc, bereme si s sebou celou jednadvacítku a máme připravené různé taktické varianty. Jejich uplatnění bude však záležet také na sestavě soupeře a informacích, které se nám podaří zajistit. Je to v podstatě šachová partie, kterou budeme hrát v limitovaném čase s jedním tréninkem v zádech," připustil Trtík, že má jen minimum času na přípravu.

Faeřané v minulém týdnu oznámili, že mají problém se zajištěním leteckého spojení do Čech. Evropská federace EHF nejprve rozhodla o změně pořadatelství, s tím, že by český tým měl hrát venku, ale pak svůj verdikt zase změnila.